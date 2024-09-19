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  • Экс-директор «Эвертона» о деле про 115 нарушений «Ман Сити»: «Все должно быть прозрачно. Нужно позвать репортеров и каждый день сообщать нам о ходе событий»
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Экс-директор «Эвертона» о деле про 115 нарушений «Ман Сити»: «Все должно быть прозрачно. Нужно позвать репортеров и каждый день сообщать нам о ходе событий»

Кит Уайнесс призвал сделать публичным дело о 115 нарушениях «Манчестер Сити».

В феврале 2023 года АПЛ обвинила клуб в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по этому делу начались в понедельник – вердикт ожидается не ранее весны следующего года.

«Считаю, что все должно быть прозрачно, потому что это будет дополнительным наказанием. Если клуб поймет, что его будут публично поливать грязью, это может стать еще одним способом остановить поведение, с которым мы пытаемся бороться.

Разбирательство будет утомлять людей в течение следующих двух месяцев. Детали и мелочи будут очень скучными, но найдутся и сенсационные моменты.

Я пару раз присутствовал на этих разбирательствах, и это не лучшее шоу. Однако я считаю, что если мы хотим обеспечить соблюдение всех правил, то правосудие должно быть публичным.

Есть определенная польза в том, чтобы пригласить туда репортеров и каждый день сообщать нам о ходе событий. Это было бы полезно и важно», – заявил бывший директор «Эвертона» и «Астон Виллы» Кит Уайнесс.

Единоразового снятия очков с «Ман Сити» за 115 нарушений будет недостаточно, считают клубы АПЛ. Есть предложение лишать «горожан» баллов на протяжении нескольких сезонов

АПЛ против «Ман Сити» – процесс, который может изменить футбол

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Football Insider
logoЭвертон
logoАстон Вилла
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
происшествия
Кит Уайнесс
СМИ
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