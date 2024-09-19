«Динамо» Загреб уволило тренера Якировича после 2:9 от «Баварии» в Лиге чемпионов

Сергей Якирович уволен с поста тренера загребского «Динамо».

О «расторжении контракта по взаимному согласию» было объявлено через два дня после поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов со счетом 2:9. За время существования турнира (с 1992 года) никто не пропускал 9 голов за матч.

После 6 туров чемпионата Хорватии «Динамо » занимает третье место с 13 очками, на один балл отставая от лидирующих «Риеки» и «Хайдука».