«Бавария» первой забила 9 голов в матче Лиги чемпионов

«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, разгромив «Динамо» Загреб.

Мюнхенцы забили сопернику девять голов – никому за время существования ЛЧ (с 1992 года) этого не удавалось.

В Кубке европейских чемпионов в последний раз немецкий клуб забивал столько в 1972 году – «Омонии» (9:0).

В истории Лиги чемпионов игра «Баварии» с «Динамо » стала всего третьей с 11+ голами. Рекорд установлен «Боруссией» и «Легией» в 2016 году (12 мячей, 8:4), а в 2003-м «Монако» победил «Депортиво» 8:3.