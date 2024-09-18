«Бавария» первой забила 9 голов в матче Лиги чемпионов
«Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов, разгромив «Динамо» Загреб.
Мюнхенцы забили сопернику девять голов – никому за время существования ЛЧ (с 1992 года) этого не удавалось.
В Кубке европейских чемпионов в последний раз немецкий клуб забивал столько в 1972 году – «Омонии» (9:0).
В истории Лиги чемпионов игра «Баварии» с «Динамо» стала всего третьей с 11+ голами. Рекорд установлен «Боруссией» и «Легией» в 2016 году (12 мячей, 8:4), а в 2003-м «Монако» победил «Депортиво» 8:3.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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