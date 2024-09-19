Хавбек махачкалинского «Динамо» Глушков: «Махачев и Хабиб – люди с другой планеты. Они говорят небольшие наставления после матчей»

Никита Глушков назвал Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова людьми с другой планеты.

Махачев посетил матч 8-го тура Мир РПЛ против «Спартака» (1:1). Вместе с Нурмагомедовым он также присутствовал на игре 4-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (2:2, 3:5 – по пенальти).

«Ислам Махачев – другой уровень, человек где-то там. Приятно, когда такие люди приходят к нам на игры. Хабиб Нурмагомедов тоже, с другой планеты люди.

Они после матчей наставления говорят небольшие. Конечно, это та величина, которая может быть кумиром, если бы были футболистами, то точно кумирами были моими», – сказал хавбек махачкалинского «Динамо».