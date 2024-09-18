Хабиб и Махачев посетили матч махачкалинского «Динамо» в Кубке России
Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев посетили матч Кубка России.
Бывший и нынешний чемпионы UFC в легком весе стали гостями матча группового этапа Кубка России между махачкалинским и московским «Динамо».
Чимаев − о заочном конфликте с Хабибом: «Мне не нравились сравнения, и я близко воспринял, когда сказали, что он меня размажет»
Махачев о Медиалиге: «Там такой уровень, что очень опасно. Я играл с любителями и кисть травмировал»
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: телеграм-канал Кубка России по футболу
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