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Хабиб и Махачев посетили матч махачкалинского «Динамо» в Кубке России

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев посетили матч Кубка России.

Бывший и нынешний чемпионы UFC в легком весе стали гостями матча группового этапа Кубка России между махачкалинским и московским «Динамо».

Чимаев − о заочном конфликте с Хабибом: «Мне не нравились сравнения, и я близко воспринял, когда сказали, что он меня размажет»

Махачев о Медиалиге: «Там такой уровень, что очень опасно. Я играл с любителями и кисть травмировал»

Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: телеграм-канал Кубка России по футболу
logoФОНБЕТ Кубок России
logoДинамо Москва
logoUFC
logoMMA
легкий вес (MMA)
logoХабиб Нурмагомедов
logoИслам Махачев
logoДинамо Махачкала
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