Хабиб и Махачев посетили матч махачкалинского «Динамо» в Кубке России

Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев посетили матч Кубка России.

Бывший и нынешний чемпионы UFC в легком весе стали гостями матча группового этапа Кубка России между махачкалинским и московским «Динамо».

Чимаев − о заочном конфликте с Хабибом: «Мне не нравились сравнения, и я близко воспринял, когда сказали, что он меня размажет»

Махачев о Медиалиге: «Там такой уровень, что очень опасно. Я играл с любителями и кисть травмировал»