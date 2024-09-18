Махачев забил буллитальти вратарю махачкалинского «Динамо» Волку

Ислам Махачев исполнил буллитальти в перерыве матча Кубка России.

Чемпион UFC Ислам Махачев исполнил буллитальти в перерыве матча махачкалинского и московского «Динамо» в рамках Кубка России.

Боец смешанного стиля исполнил выход к воротам, которые защищал вратарь махачкалинцев Давид Волк. Махачев пробил Волка ударом между ног.

Хабиб и Махачев посетили матч махачкалинского «Динамо» в Кубке России