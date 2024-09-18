Махачев забил буллитальти вратарю махачкалинского «Динамо» Волку
Ислам Махачев исполнил буллитальти в перерыве матча Кубка России.
Чемпион UFC Ислам Махачев исполнил буллитальти в перерыве матча махачкалинского и московского «Динамо» в рамках Кубка России.
Боец смешанного стиля исполнил выход к воротам, которые защищал вратарь махачкалинцев Давид Волк. Махачев пробил Волка ударом между ног.
Хабиб и Махачев посетили матч махачкалинского «Динамо» в Кубке России
Опубликовал: Вячеслав Легконогих
Источник: «Матч! Премьер»
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