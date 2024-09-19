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  • В контрабанде марихуаны стоимостью 600 тысяч фунтов обвинен воспитанник «Арсенала» Эммануэль-Томас. Наркотики нашли в чемоданах в аэропорту
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В контрабанде марихуаны стоимостью 600 тысяч фунтов обвинен воспитанник «Арсенала» Эммануэль-Томас. Наркотики нашли в чемоданах в аэропорту

Экс-игрока «Арсенала» арестовали по подозрению в контрабанде наркотиков.

Полузащитник клуба «Гринок Мортон» из второй по силе лиги Шотландии был задержан утром 18 сентября. Задержание связано с тем, что 2 сентября британские пограничники обнаружили несколько чемоданов с марихуаной, прибывших в лондонский аэропорт Станстед рейсом из Бангкока. Стоимость найденных наркотиков оценивается в 600 тысяч фунтов.

Эммануэль-Томасу предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков. Сегодня 33-летний футболист предстанет перед судом.

Эммануэль-Томас – воспитанник «Арсенала», он провел 5 матчей за клуб. В ходе карьеры он также играл за «Бристоль Сити», «Ипсвич» и другие клубы.

Фото: dailymail.co.uk

Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Daily Mail
logoвысшая лига Шотландия
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
происшествия
logoИпсвич
Джей Эммануэль-Томас
logoБристоль Сити
logoД2 Шотландия
logoГринок Мортон
контент
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