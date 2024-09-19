В контрабанде марихуаны стоимостью 600 тысяч фунтов обвинен воспитанник «Арсенала» Эммануэль-Томас. Наркотики нашли в чемоданах в аэропорту
Экс-игрока «Арсенала» арестовали по подозрению в контрабанде наркотиков.
Полузащитник клуба «Гринок Мортон» из второй по силе лиги Шотландии был задержан утром 18 сентября. Задержание связано с тем, что 2 сентября британские пограничники обнаружили несколько чемоданов с марихуаной, прибывших в лондонский аэропорт Станстед рейсом из Бангкока. Стоимость найденных наркотиков оценивается в 600 тысяч фунтов.
Эммануэль-Томасу предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков. Сегодня 33-летний футболист предстанет перед судом.
Эммануэль-Томас – воспитанник «Арсенала», он провел 5 матчей за клуб. В ходе карьеры он также играл за «Бристоль Сити», «Ипсвич» и другие клубы.
Фото: dailymail.co.uk
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: Daily Mail
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