В контрабанде марихуаны стоимостью 600 тысяч фунтов обвинен воспитанник «Арсенала» Эммануэль-Томас. Наркотики нашли в чемоданах в аэропорту

Экс-игрока «Арсенала» арестовали по подозрению в контрабанде наркотиков.

Полузащитник клуба «Гринок Мортон » из второй по силе лиги Шотландии был задержан утром 18 сентября. Задержание связано с тем, что 2 сентября британские пограничники обнаружили несколько чемоданов с марихуаной, прибывших в лондонский аэропорт Станстед рейсом из Бангкока. Стоимость найденных наркотиков оценивается в 600 тысяч фунтов.

Эммануэль-Томасу предъявлены обвинения в контрабанде наркотиков. Сегодня 33-летний футболист предстанет перед судом.

Эммануэль-Томас – воспитанник «Арсенала », он провел 5 матчей за клуб. В ходе карьеры он также играл за «Бристоль Сити », «Ипсвич » и другие клубы.

Фото: dailymail.co.uk