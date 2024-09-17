В Парагвае 15-летний футболист умер во время драки в дебютном матче. Он потерял сознание после удара по спине, его несколько раз пнули – смерть вызвал удар в заднюю часть шеи и основание черепа

В Парагвае 15-летний футболист погиб в драке во время матча.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье в матче юношеских команд «Насьоналя» из Сан-Бернардино и «Бокерона». Ближе к концу игры между футболистами команд завязалась драка, в ходе которой 15-летний Исмаэль Домингес, проводивший дебютный матч в составе «Насьоналя», скончался от тяжелых черепно-мозговые травм.

По словам главного тренера «Насьоналя» Леонардо Вита, на Домингеса напал один из игроков «Бокерона». Футболист потерял сознание после удара по спине, а затем, когда он лежал на земле, его несколько раз ударили ногами. Впоследствии вскрытие показало, что Исмаэль умер от сильного удара, пришедшегося в заднюю часть шеи и основание черепа – полученная травма вызвала у него сильное кровотечение, которое оказалось смертельным.

В настоящее время прокуратура начала расследование происшествия. Главным подозреваемым является 14-летний подросток, добровольно сдавшийся властям. По версии следствия, нападавший не принимал участия в матче и атаковал погибшего, выбежав на поле.