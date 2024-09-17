  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • В Парагвае 15-летний футболист умер во время драки в дебютном матче. Он потерял сознание после удара по спине, его несколько раз пнули – смерть вызвал удар в заднюю часть шеи и основание черепа
12

В Парагвае 15-летний футболист умер во время драки в дебютном матче. Он потерял сознание после удара по спине, его несколько раз пнули – смерть вызвал удар в заднюю часть шеи и основание черепа

В Парагвае 15-летний футболист погиб в драке во время матча.

Инцидент произошел в минувшее воскресенье в матче юношеских команд «Насьоналя» из Сан-Бернардино и «Бокерона». Ближе к концу игры между футболистами команд завязалась драка, в ходе которой 15-летний Исмаэль Домингес, проводивший дебютный матч в составе «Насьоналя», скончался от тяжелых черепно-мозговые травм.

По словам главного тренера «Насьоналя» Леонардо Вита, на Домингеса напал один из игроков «Бокерона». Футболист потерял сознание после удара по спине, а затем, когда он лежал на земле, его несколько раз ударили ногами. Впоследствии вскрытие показало, что Исмаэль умер от сильного удара, пришедшегося в заднюю часть шеи и основание черепа – полученная травма вызвала у него сильное кровотечение, которое оказалось смертельным.

В настоящее время прокуратура начала расследование происшествия. Главным подозреваемым является 14-летний подросток, добровольно сдавшийся властям. По версии следствия, нападавший не принимал участия в матче и атаковал погибшего, выбежав на поле.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
происшествия
logoСборная Парагвая по футболу
детский футбол
logoвысшая лига Парагвай
сборная Парагвая U-17
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кейн забил 7 голов в 3 последних матчах за «Баварию» и Англию. Харри отличился в 5 из 7 игр сезона
514 минут назад
У Мбаппе гол в дебютном матче за «Реал» в ЛЧ – «Штутгарту». У Килиана 5 мячей в 7 матчах за «Мадрид»
917 минут назад
Лига чемпионов стартует! «Реал» против «Штутгарта», «Милан» играет с «Ливерпулем», «Бавария» – с «Динамо» Загреб, «Ювентус» победил ПСВ
101123 минуты назадLive
Почетный судья Верховного суда Испании: «Шум от «Бернабеу» – это преступление против окружающей среды. Сделать звукоизоляцию абсолютно невозможно – об этом мне говорят техники»
830 минут назад
Семак об оскорбительных кричалках фанатов про Соболева: «Болельщики сами решают, как к кому относиться. Саша – такой же член команды, он помог «Зениту» победить»
1230 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Кейн забил 31 гол в ЛЧ – больше всех среди англичан. Харри побил рекорд Руни
610 минут назад
Форвард «Райо» де Томас за день до матча съездил во Францию на корриду без предупреждения. Клуб узнал об этом из соцсетей игрока
4 минуты назад
«Бавария» – «Динамо» Загреб. 6:2 – Кейн сделал хет-трик, у Олисе дубль. Онлайн-трансляция
275 минут назадLive
«Милан» – «Ливерпуль». 1:3 – Собослаи забил. Онлайн-трансляция
167 минут назадLive
Марсьяль подпишет с АЕК контракт на 3 сезона и будет получать 3,5 млн евро в год с учетом бонусов – это рекорд клуба
7 минут назад