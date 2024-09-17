Лингарда подозревают в езде на электросамокате без прав. Полиция Сеула открыла расследование
Полиция Сеула открыла расследование в отношении Джесси Лингарда.
Бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» подозревают в езде на электросамокате без прав, сообщает YTN. Англичанин выложил соответствующую фотографию в соцсети, но затем удалил ее.
В полиции заявили, что с сегодняшнего дня начали расследование в отношении игрока «Сеула». Правоохранители хотят выяснить, есть ли у Лингарда международные права и не был ли он пьян. Отмечается, что Джесси катался по улицам столицы Южной Кореи без защитного снаряжения.
Ранее Лингарда лишили водительских прав в Великобритании на 18 месяцев за вождение в нетрезвом виде и превышение скорости.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: YTN
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