Семак о «Зените»: «Схема с тремя нападающими абсолютно рабочая. Когда вернется Глушенков, он может изменить схему. Он не в общей группе»
Сергей Семак высказался на тему восстановления Максима Глушенкова.
Главный тренер «Зенита» также рассказал о тактических схемах.
«Мы определяем оптимальную схему, исходя из наличия игроков. Схема с тремя нападающими абсолютно рабочая. Когда вернется Максим Глушенков, он может изменить нашу схему. Главное, что у нас появилась вариативность и есть запас. Мы можем строить игру против соперника, исходя из наших ресурсов.
Глушенков не в общей группе. Он делает те упражнения, которые ему позволяет медицинский штаб. Эти упражнения исключают контакт», – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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