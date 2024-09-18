Канчельскис о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» опять подразнит «Краснодар» и другие клубы, но в итоге заберет титул с вероятностью 99%»

Андрей Канчельскис ожидает седьмого подряд титула «Зенита» в Мир РПЛ.

«Зенит» на дистанции сильнее всех в РПЛ . Тут и состав, и фактор Семака , который уже давно в клубе и знает, как подводить команду в лучшей форме к самым главным матчам сезона.

«Зенит» опять подразнит «Краснодар » и другие клубы, но в итоге заберет титул с вероятность 99% , – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

После восьми туров «Зенит » лидирует в таблице чемпионата России с 20 очками. На втором месте идет «Краснодар» (18 баллов), на третьем – «Локомотив » (18).