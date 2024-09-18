Канчельскис о чемпионской гонке в РПЛ: «Зенит» опять подразнит «Краснодар» и другие клубы, но в итоге заберет титул с вероятностью 99%»
Андрей Канчельскис ожидает седьмого подряд титула «Зенита» в Мир РПЛ.
«Зенит» на дистанции сильнее всех в РПЛ. Тут и состав, и фактор Семака, который уже давно в клубе и знает, как подводить команду в лучшей форме к самым главным матчам сезона.
«Зенит» опять подразнит «Краснодар» и другие клубы, но в итоге заберет титул с вероятность 99% , – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.
После восьми туров «Зенит» лидирует в таблице чемпионата России с 20 очками. На втором месте идет «Краснодар» (18 баллов), на третьем – «Локомотив» (18).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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