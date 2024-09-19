Ачерби с улыбкой попросил у Холанда 2 футболки после матча, Эрлинг в шутку сказал: «Да пошел ты!»

Эрлинг Холанд и Франческо Ачерби шутили после матча Лиги чемпионов.

После встречи «Ман Сити » и «Интера » (0:0) защитник «Интера» и форвард «Ман Сити» пообщались. Как пишет Football on TNT Sports, Ачерби с попросил у Холанда две футболки. Защитник улыбался, также по губам видно, что Эрлинг в шутку ответил: «Да пошел ты!»

Sky Italia отмечает , что немного раздраженный постоянными опеками итальянского защитника Холанд сам предложил свою футболку после игры. Как пишет Football Italia, Ачерби, вероятно, показал пальцами два с намеком на то, что норвежец не забил в двух матчах против «Интера».

После игры футболист «Интера» в соцсетях написал: «Я просил у Холанда футболку, но он мне ее не дал».