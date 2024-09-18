Оби Микел о Холанде: «Машина, но его не было видно в важных матчах в прошлом сезоне. Хочу, чтобы Эрлинг проявлял себя в них, как Месси»

Джон Оби Микел хочет, чтобы Эрлинг Холанд ярче проявлял себя в важных матчах.

«Он забивает голы, очень много голов, но я хочу видеть, как он делает это в важных матчах – например, с «Арсеналом » в воскресенье. Я хочу, чтобы он проявлял себя в важных матчах и играл ключевую роль в них. Чтобы он забил один или два гола, сделал хет-трик, хоть что-нибудь.

В этом сезоне, я думаю, его игра в целом стала намного лучше, чем в прошлом. Я хочу, чтобы он проявил себя в важном матче в воскресенье, как это делал Месси .

Я думаю, игроков судят по тому, как они проявляют себя в важных матчах. В прошлом сезоне его не было видно в важных матчах «Сити ».

Да, он машина, он забивает голы, он великолепен в своем деле. Без сомнения, с этим никто не спорит. Но мы хотим чаще видеть такое в важных играх, и, надеюсь, мы сможем увидеть это в этом сезоне», – сказал бывший полузащитник «Челси» в эфире beIN Sports.