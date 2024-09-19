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Сухой дебют Сафонова, его соперник жутко пустил между ног, «избранный» ноунейм надерзил. Главное в ЛЧ

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Холанд не забил, «Селтик» развлекал за всех.

Самое яркое, что случилось во второй день Лиги чемпионов.

К открытию новой ЛЧ дали 28 голов за шесть матчей – больше четырех в среднем. На среду осталось гораздо меньше.

Сафонов стартовал с сухаря! Победу «ПСЖ» вручил кипер «Жироны» – дико пустил между ног

Как же счастлив был Матвей Сафонов!

А мы за него: наш кипер быстро дождался шанса, дебютировал сразу дома в Лиге чемпионов, уже во время гимна светился. И хоть работы было совсем мало (пришлось отбить лишь один удар), сухарь от этого точно не черствее.

● У Сафонова второй в карьере сухой матч ЛЧ. С «Краснодаром» в декабре 2020-го играл на ноль против французской команды – «Ренна» (1:0), теперь засушил матч за команду из Франции.

● Победу «ПСЖ» подарил вратарь Пауло Гассанига: пропустил нечто дурацкое между ног. Весь матч тащил во всех возможных стилях, а на 90-й минуте дал мячу проскочить между руками и коленями, хотя как будто забрать было уже проще. Да, после удара Нуну Мендеша помешал небольшой рикошет, но Гассанига все равно был готов ловить – но превратил героический матч в провальный одним движением.

Супершанс до этого мемно упустил Усман Дембеле: запорол мегавыход один на один. Француз поймал момент, рванул почти с центра и создал отрыв. Но так долго решался хоть что-то сделать, что его успел догнать и аккуратно накрыть Ладислав Крейчи – ограниченный риском и прямой красной, и второй желтой (первую носил с 20-й минуты).

«ПСЖ» мог решать все гораздо раньше, но дотянул до последнего и выиграл только благодаря фэйлу.

В сложнейшем календаре парижан дальше «Арсенал», «Жирона» теперь ждет «Фейеноорд».

Ого, Холанд не забил! Да никто не забил

Главное разочарование вечера: нули между фаворитами Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» давил, «Интер» огрызался – стандартный сценарий, только никто ничего не реализовал. А «Сити» еще и Кевина де Брюйне, возможно, потерял из-за травмы.

● Эрлинг Холанд ушел без гола – уже звучит как сенсация, правда? Лишь второй раз за семь последних матчей: после разогревочного Суперкубка его заглушили только Станислав Черчесов со сборной Казахстана и вот теперь Симоне Индзаги с «Интером».

● «Сити» как минимум выглядел стильно: сыграли в той самой форме, вдохновленной дебютным альбомом Oasis. К шрифтам может и есть вопросики, но в целом – кайф.

Обеим топ-командам во втором туре должно быть попроще: у «Манчестер Сити» поездка к «Словану», к «Интеру» пригонит «Црвена Звезда».

«Селтик» развлекал за всех. 5:1 – больше, чем в трех параллельных матчах

Включим стереотипы, чтобы даже без хайлайтов вы представили: «Селтик» забивал очень по-британски – головой с ближней штанги после сильной крученой подачи, потом вносил из вратарской.

В Глазго забили за вечерний слот в два раза больше, чем суммарно за три параллельных игры. А тут «Селтик» повел и 3:0 с помощью пенальти, получил очень красивый гол в ответ, вернул с запасом разгромную разницу. 5:1 – развлекали за всех.

● 1+1 у Энгельса – 21-летнего бельгийского полузащитника Арне Энгельса. В него под конец трансферного окна вложили 11 млн фунтов, заплатили «Аугсбургу». Немцы брали его всего за 100 тысяч евро и наварились в 100 с лишним раз, а если вы про него раньше не слышали, значит зря не читали Артема Денисова. Он еще в 19-летнем Энгельсе увидел перспективу.

● Два гола из пяти – японские, классика «Селтика». Забили форвард Кего Фурухаси и полузащитник Дайдзен Маэда. У клуба давно японский крен, это наследие еще Энджа Постекоглу, сейчас тренера «Тоттенхэма». Работает шикарно.

Шотландцы теперь поедут развлекаться в Дортмунд, а «Слован» дома пройдет испытание «Сити». 

Шахин перевернул дебютный матч заменой. И «Дортмунд» устроил разгром за 15 минут

«Боруссия» долго мучилась, но в итоге аж разгромила «Брюгге». 3:0 создали после 76-й минуты, хотя в концовку финалист прошлой ЛЧ заходил с риском сразу потерять очки.

● Дубль у юного анличанина Джейми Гиттенса – пора его запомнить. Это парень, который прорывает по траектории Джейодна Санчо: был в академии «Ман Сити», но в 16 лет рванул в «Дортмунд». Там уже четвертый сезон, прошлой осенью забивал важнейший мяч в развязке группового этапа и выводил команду в плей-офф из сложнейшей группы. Теперь включился сразу. А ведь ему только в августе исполнилось 20.

● Нури Шахин выиграл первый самостоятельный матч ЛЧ как тренер – причем заменой. На 68-й минуте заменил опытных Марселя Забитцера и Паскаля Гросса парой Гиттенса с Феликсом Нмечей, тоже воспитанником «Сити». Гиттенс через восемь минут забил победный, через 18 сделал дубль с паса Нмечи.

Дальше разгромленный «Брюгге» поедет к «Штурму» в Грац, а в гостях у «Боруссии» как раз будет «Селтик». 

«Шахтер» упустил супершанс – потом все сломалось. Нули в болонский ливень

Дебют в современной Лиге чемпионов для «Болоньи» чуть не сломался сразу: «Шахтер» бил пенальти уже на 4-й минуте. Но Георгий Судаков не реализовал, вратарь Лукаш Скорупски в правом нижнем углу взял. Лучше шансов забить ни у кого потом не было.

● «Шахтеру» пришлось сделать две вынужденные замены за шесть минут первого тайма. Сначала из-за травмы ушел Даниил Сикан, на 41-й минуте украинской команде понадобился уже второй из трех слотов для замен. Все планы нормальных перестановок наверняка полетели.

● У «Болоньи» рекордная серия без поражений в домашних матчах еврокубков – 36. На втором месте «Ипсвич» с 31 игрой. Между соседними играми команды в главном евротурнире прошло почти 60 лет: предыдущий матч провели 14 октября 1964-го – и вот вернулись.

«Шахтеру» дальше принимать «Аталанту», а «Болонья» поедет к «Ливерпулю».

«Спарта» разгромила «Зальцбург». Что за дерзейший Олатунджи?

Каан Кайринен, Виктор Олатунджи, Казим Лячи – вы о таких слышали до этого дня? Это ребята с уже насыщенными карьерами. А теперь авторы голов в Лиге чемпионов. 25-летние финн и нигериец, 28-летний албанец – для всех троих пражская «Спарта» пик. 

Команда дважды за первый тайм удивительно быстро прошла австрийский центр поля: сначала в пару передач, чтобы Кайринен сыграл на добивании, потом одним забросом – и Олатунджи моментально пробил в дальний угол из не самой очевидной позиции.

В «Спарте» спортивный директор Томаш Росицки налаживает конвейер по перепродаже в топ-лиги задорого. Презентацию в ЛЧ начали классно – c победы 3:0.

● «Я избранный. А ты кто?» – дерзкий текст на майке этого самого Олатунжи. Нигериец показал такое после гола. Правда, пока запомнить бы, что за Олатунжи. Будем считать, своими 1+1 только что дал повод: Виктор родился в Нигерии, но с юности играет в Европе, пробирался в Лигу чемпионов через «Железиарне» из словацкого села Подберезова и кипрский «Алки Ороклини». Откуда же столько дерзости при первом появлении на большом экране?

● Олатунжи лишь третий африканец с голом и ассистом в дебютном матче ЛЧ – вот и повод. До него отметились только габонец Даниэль Кузен за «Рейнджерс» в 2007-м против «Лиона» и ивуариец Серж Орье в 2015-м за «ПСЖ» с «Шахтером». Нигирийцев с таким мощным врывом вообще раньше не существовало.

Пепу Лейндерсу, бывшему помощнику Юргена Клоппа, теперь в Австрии играть с «Брестом», а «Спарте» – ехать ко впечатлившему в первый день на «Бернабеу» немецкому «Штутгарту».

Таблица новой ЛЧ. Общий этап = общий список

Можно кликнуть и рассмотреть внимательнее: да-да, «Селтик» на втором месте благодаря разнице.

9:2 «Баварии», «Реал» еле выиграл, «Ливерпуль» камбэкнул с «Миланом». Главное в первый день ЛЧ

Новый формат Лиги чемпионов. Самый понятный гид по изменениям

Фото: East News/IPA Sport/ABACA, Michal Cizek / AFP, ANDY BUCHANAN / AFP; Gettyimages.ru/Shaun Botterill; IMAGO/Joris Verwijst, Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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