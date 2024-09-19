Первый тренер Сафонова: «Было приятно смотреть на Матвея в Лиге чемпионов. У него уже появился контакт с игроками «ПСЖ» – это главное» 

Первый тренер Матвея Сафонова оценил его дебютный матч за «ПСЖ».

Вратарь провел всю игру 1-го тура Лиги чемпионов против «Жироны» (1:0).

«Горд за Матвея! В целом он сыграл надежно. Во всех эпизодах у Матвея было мало работы, но в этом заключается сложность работы вратарей. Когда нет работы, а потом неожиданно случается опасный момент. Вратарь должен быть готов к этому, что вчера и случилось.

Матвей здорово сыграл на выходах и показал хорошую игру ногами, а также перехватил мяч при ударе головой. Если бы он не успел на перехват, то был бы гол. Мне больше всего понравилось, что в перерыве Матвей общался с футболистами «ПСЖ » и все его внимательно слушали. Уже появился контакт – это самое главное.

У нас у русских намного устойчивее психология, чем у итальянцев и испанцев, ведь они чересчур эмоциональны. Я сказал Матвею, что это его преимущество и он должен этим воспользоваться. Матвей в матче с «Жироной» не испытывал мандраж, хотя перед стартом было волнение, но это нормально в дебютном матче.

Он справился и сыграл достойно — было приятно смотреть на Матвея», — сказал Алексей Чистяков.

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