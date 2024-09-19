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Тороп о Сафонове в ЛЧ: «Будет круто, если Матвей окажется в финале» 

Владислав Тороп оценил перспективы «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

В среду за парижский клуб в игре 1-го тура против «Жироны» (1:0) дебютировал голкипер Матвей Сафонов.

«В этом сезоне Лиги чемпионов будет интересно последить за россиянами, хочется посмотреть за их игрой.

Не знаю, до какой стадии может дойти «ПСЖ», но, конечно, будет круто, если Матвей окажется в финале», — сказал вратарь ЦСКА.

Сухой дебют Сафонова, его соперник жутко пустил между ног, «избранный» ноунейм надерзил. Главное в ЛЧ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoМатвей Сафонов
logoЧемпионат.com
logoВладислав Тороп
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