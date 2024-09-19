Тороп о Сафонове в ЛЧ: «Будет круто, если Матвей окажется в финале» 

Владислав Тороп оценил перспективы «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

В среду за парижский клуб в игре 1-го тура против «Жироны» (1:0) дебютировал голкипер Матвей Сафонов .

«В этом сезоне Лиги чемпионов будет интересно последить за россиянами, хочется посмотреть за их игрой.

Не знаю, до какой стадии может дойти «ПСЖ », но, конечно, будет круто, если Матвей окажется в финале», — сказал вратарь ЦСКА.

Сухой дебют Сафонова, его соперник жутко пустил между ног, «избранный» ноунейм надерзил. Главное в ЛЧ