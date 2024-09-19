Кафанов о сухом дебюте Сафонова за «ПСЖ»: «Такого для первого матча и хотелось. Главное, что Матвей не сделал ошибок» 

Виталий Кафанов оценил дебют Матвея Сафонова за «ПСЖ».

Вратарь провел весь матч с «Жироной» (1:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.

«Для первого матча это очень хороший сценарий встречи. У Матвея был большой перерыв в игровой практике с последнего матча. А тут сразу Лига чемпионов.

Ход игры был благоприятный, команда владела мячом. Если честно, такого для первого матча и хотелось. Это придаст дополнительной уверенности», — сказал тренер вратарей сборной России.

«Главное, что Матвей не сделал никаких ошибок. Он хорошо сыграл в тех моментах, где нужно было вмешаться, не позволил забить сопернику», — добавил Кафанов .

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