Кафанов о сухом дебюте Сафонова за «ПСЖ»: «Такого для первого матча и хотелось. Главное, что Матвей не сделал ошибок»
Виталий Кафанов оценил дебют Матвея Сафонова за «ПСЖ».
Вратарь провел весь матч с «Жироной» (1:0) в 1-м туре Лиги чемпионов.
«Для первого матча это очень хороший сценарий встречи. У Матвея был большой перерыв в игровой практике с последнего матча. А тут сразу Лига чемпионов.
Ход игры был благоприятный, команда владела мячом. Если честно, такого для первого матча и хотелось. Это придаст дополнительной уверенности», — сказал тренер вратарей сборной России.
«Главное, что Матвей не сделал никаких ошибок. Он хорошо сыграл в тех моментах, где нужно было вмешаться, не позволил забить сопернику», — добавил Кафанов.
Сухой дебют Сафонова, его соперник жутко пустил между ног, «избранный» ноунейм надерзил. Главное в ЛЧ
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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