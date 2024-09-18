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  • Карпин о 3:1 с «Оренбургом»: «Ростов» мог и должен был больше забивать. В каких‑то матчах этого достаточно, а в каких‑то будет не хватать»
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Карпин о 3:1 с «Оренбургом»: «Ростов» мог и должен был больше забивать. В каких‑то матчах этого достаточно, а в каких‑то будет не хватать»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги игры с «Оренбургом».

Желто-синие выиграли матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 3:1. 

«Много что понравилось. Не понравились первые минуты первого тайма. Неправильно и плохо играли без мяча. С мячом все вроде как ничего.

Что касается эпизода с пенальти, я вообще не видел, ничего не могу сказать. Реализация пока не на высшем уровне, но могли и должны были больше забивать. В каких‑то матчах этого достаточно, а в каких‑то будет не хватать.

Все замены были в матче плановые, кроме последней, когда вышел Осипенко. У Игнатова была желтая карточка, и он подустал», – сказал Карпин

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoРостов
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoВалерий Карпин
logoОренбург
logoМатч ТВ
logoМаксим Осипенко
logoАндрей Игнатович
logoГерман Игнатов
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