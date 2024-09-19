Барелла о 0:0: «Интер» показал, что он на одном уровне с «Сити». Мы дошли до финала два года назад и хотим добиться большего в Европе в этом году»
Команды сыграли вничью в 1-м туре Лиги чемпионов (0:0).
«Эта команда выиграла скудетто в прошлом сезоне, но недостаточно показала себя в Лиге чемпионов, поэтому в этом году мы хотим добиться большего в Европе. Мы растем, набираемся опыта по ходу дела, и это помогает. Мы дошли до финала два года назад, наша цель – сделать это снова, а в футболе возможно все.
Сегодня против очень сильной команды мы показали, что можем играть на одном с ней уровне. В конце концов, именно мелкие эпизоды решают исход матчей. Мне понравился наш настрой, потому что после не очень удачного матча с «Монцей» мы могли приехать сюда неуверенными, но вместо этого выложились на 200 процентов, и это та ментальность, которая нам нужна, чтобы пройти весь путь», – сказал полузащитник «Интера» в интервью Amazon Prime Video Italia.
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