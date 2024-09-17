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«Ман Сити» – фаворит ЛЧ по версии ESPN. «Реал» – 2-й, «Барселона» – 4-я, «Бавария» – 7-я

У «Манчестер Сити» лучшие шансы выиграть Лигу чемпионов, считают в ESPN.

«Горожане» возглавили рейтинг клубов, участвующих в турнире. «Реал», действующий победитель, занял вторую строчку.

В топ-15 попали:

1. «Манчестер Сити».

2. «Реал Мадрид».

3. «Арсенал».

4. «Барселона».

5. «Ливерпуль».

6. «ПСЖ».

7. «Бавария».

8. «Интер».

9. «Байер».

10. «Атлетико».

11. «Боруссия» Дортмунд.

12. «Ювентус».

13. «Астон Вилла».

14. «Милан».

15. «РБ Лейпциг».

16. «Аталанта».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
logoБавария
logoБоруссия Дортмунд
logoБайер
logoПСЖ
logoИнтер
logoМилан
logoАталанта
logoЛиверпуль
logoЮвентус
logoАстон Вилла
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoбундеслига Германия
logoБарселона
logoРеал Мадрид
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