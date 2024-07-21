Хенесс о премьере Венгрии Орбане: «Давно вышвырнул бы его из ЕС. Население страны – всего 8 миллионов, а он ведет себя так, будто все 200»
Ули Хенесс раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
«В Венгрии проживает всего 8 миллионов человек (по состоянию на 2024 год население Венгрии составляет 9,7 млн человек – Спортс), но он ведет себя так, будто в стране все 200 миллионов жителей.
Я бы давно вышвырнул его из Евросоюза», – сказал почетный президент «Баварии» Хенесс.
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Может стоит больше публиковать про спорт на тематическом сайте, а не про политику (и иже с ней) от которой уже тошнит?
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват... (с)
Если ты думаешь что Россию вынудил начать СВО не понравившийся президент, мне тебя искренне жаль, сними кастрюлю с головы.
Венгры красавцы, ведут политику, отвечающую интересам самой Венгрии, а не лживой идее европейского объединения!
Ковид и ситуация в Италии отчётливо показала, что рыночек для немецких товаров должен быть общим, а вот с проблемами вы там давайте уж как-нибудь сами справляйтесь!