Хенесс о премьере Венгрии Орбане: «Давно вышвырнул бы его из ЕС. Население страны – всего 8 миллионов, а он ведет себя так, будто все 200»

Теги Бавария бундеслига Германия Ули Хенесс высшая лига Венгрия Сборная Венгрии по футболу Европейский союз Политика Виктор Орбан Футбол

Ули Хенесс раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«В Венгрии проживает всего 8 миллионов человек (по состоянию на 2024 год население Венгрии составляет 9,7 млн человек – Спортс), но он ведет себя так, будто в стране все 200 миллионов жителей.

Я бы давно вышвырнул его из Евросоюза», – сказал почетный президент «Баварии» Хенесс.

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209 комментариев
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8 млн и почти все белое , коренное. Отвратительно. -дрбавил хенес.
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А какая разница какое количество населения 😁
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Вот она европейская демократия во всей красе!
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Ответ JuVero
Надо всех уголовников повышвыривать из ЕС))
С Хенеса и начать
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Ответ Evgen_Hazard
А какая разница какое количество населения 😁
Корни дедов-фошиздов заиграли в генах.
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Страны Прибалтики с их 6 млн жителей на троих: э, нормально же общались!
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Так вышвырните. Венгрия через месяц будет в БРИКС.
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Надо всех уголовников повышвыривать из ЕС))
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Ответ Michael_Monza
Вот она европейская демократия во всей красе!
Это другое, понимать надо!
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+38
Ответ Cristiano Ronaldo
Не все) Там немало цыган)
Ну эти ребята по сравнению с камерунцами и нигерийцами свои родные можно сказать
+40
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Ответ Evgen_Hazard
А какая разница какое количество населения 😁
Налоги)
+34
-2
+32
Индусов пол миллиарда, они по такой логике имеют право мочиться на немцев.
+37
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Этим немецким импотентам северный поток взорвали ,вывели производственные мощности из страны и заставили покупать газ по завышенным ценам)А этот чудак злится на страну,лидер которой ,хочет остановить войну в Европе!
+38
-8
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Ответ Michael_Monza
Вот она европейская демократия во всей красе!
Вот именно, отдельный член общества может иметь самые разные взгляды, но не им, а обществом принимаются решения.
+47
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+22
Ответ Гиперактивный осьминог
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чего ты хочешь от портала, который дико гордится, что во время ЧЕ24 опубликовал 80+ материалов не касающихся футбола?
+25
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+22
Зашел почитать спортивные новости, лента спортса:
- три новости про банер против беженцев
- семь про борьбу за гендерное равенство
- одна (пока) про орбана.
Может стоит больше публиковать про спорт на тематическом сайте, а не про политику (и иже с ней) от которой уже тошнит?
+22
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+22
Ответ Гиперактивный осьминог
Последние 7 новостей в разделе футбол: Дзюба в ФК 10 Женоненавистничество в соц сетях Борец с домашним насилием Продажа Ольмо Легия и беженцы Хенесс про министра Орбана Колыванов в медиафутболе
Добро пожаловать в раздел футбол
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Ответ Michael_Monza
Вот она европейская демократия во всей красе!
А причем здесь европейская демократия, если Ули Хенесс - частное лицо? У него нет политической власти, но есть право иметь свое мнение и высказывать его.
+27
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"- Короче говоря, мадьяры - шваль,- закончил старый сапер Водичка свое повествование, на что Швейк заметил:
- Иной мадьяр не виноват в том, что он мадьяр.
- Как это не виноват? - загорячился Водичка.- Каждый из них виноват... (с)
+20
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+17
Ответ Бегемотик
Индусов пол миллиарда, они по такой логике имеют право мочиться на немцев.
Население Индии почти 1,5 миллиарда.
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Ответ пашу
Именно так и работает. Твоё мнение может быть максимально неприятно политическим оппонентам, но если оно пользуется поддержкой населения, с ним вынуждены считаться. Или вы считаете, что гноить оппонентов в тюрьме или нападать на соседей, чей президент не понравился, более демократичным путем?
Нет, это не так. Если бы это умник высказался бы например, за дружественные отношения Россией или против навязывания лгбт, его бы уничтожила сразу, потому что да, свое мнение иметь можно, но только если оно не отличается от правительственного иначе тебя сотрут в порошок и га западе это работает именно, так вот и вся демократия. Как например было во Франции, когда партию Мари Ле Пенн, которая выступает за разумную миграционную политику, заклевали глобалисты и приравняли к фашистам.

Если ты думаешь что Россию вынудил начать СВО не понравившийся президент, мне тебя искренне жаль, сними кастрюлю с головы.
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Орбан - самый адекватный политик в ЕС, логично, что его многие не любят, ведь у Европы совсем другой курс, который Венгрия не поддерживает.
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Ответ заблокированному пользователю
А разве не так? Или слова этого парня каким то образом все меняют? Одна западная цивилизация, общая культура, ценности, политическая система, нет никаких границ, одна валюта... Задающая тренды во всех сферах для всего остального мира. Есть чему завидовать живя в самой богатой ресурсами стране мира, уступая при этом той же Венгрии по уровню и качеству жизни, не говоря о передовых державах.
Баски ненавидят испанцев,албанцы сербов , ирландцы англичан , в Македонии идет внутренняя гражданская война ! Расчленение Югославии ,война в Косово , огромные исламские анклавы по всей Европе! Испанцы хотят вернуть Гибралтар , Венгры часть Сербии и Украины! Вся Европа в экономической стогнации ,иммиграция раскалывает общество ) Обожаю сказки про европейскую идиллию......
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Население Германии всего 80 млн., а Хеннесс ведëт себя так как будто там 1,4 млрд, как в Китае..
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Венгрия - прекрасная страна! Будапешт - жемчужина Дуная!
Венгры красавцы, ведут политику, отвечающую интересам самой Венгрии, а не лживой идее европейского объединения!
Ковид и ситуация в Италии отчётливо показала, что рыночек для немецких товаров должен быть общим, а вот с проблемами вы там давайте уж как-нибудь сами справляйтесь!
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Потянуло старым добрым фашизмом. Давно не проветривали этот чумной барак.
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Ответ Rio de Janeiro
Комментарий удален модератором
Ливерная колбаса (с)
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Вот это я понимаю - демократия! Во всей своей красе!
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Ответ заблокированному пользователю
Комментарий скрыт
Знатный поток бреда....
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