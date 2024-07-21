Хенесс о премьере Венгрии Орбане: «Давно вышвырнул бы его из ЕС. Население страны – всего 8 миллионов, а он ведет себя так, будто все 200»

Ули Хенесс раскритиковал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

«В Венгрии проживает всего 8 миллионов человек (по состоянию на 2024 год население Венгрии составляет 9,7 млн человек – Спортс), но он ведет себя так, будто в стране все 200 миллионов жителей.

Я бы давно вышвырнул его из Евросоюза», – сказал почетный президент «Баварии» .

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