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  • Николич о 2:0 с «Краснодаром»: «Это ЦСКА Николича, я главный тренер команды и за все отвечаю. Кто серьезно следит за футболом, тот увидит у нас много изменений»
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Николич о 2:0 с «Краснодаром»: «Это ЦСКА Николича, я главный тренер команды и за все отвечаю. Кто серьезно следит за футболом, тот увидит у нас много изменений»

Марко Николич заявил, что ЦСКА обретет стабильность после зимней паузы.

Армейцы одержали победу над «Краснодаром» в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка со счетом 2:0.

Насколько вы оцените качество игры команды? Насколько команда вас понимает, это уже ЦСКА Николича?

– Это ЦСКА Николича. Я главный тренер команды и за все отвечаю. Мы перестроили игру чуть‑чуть. Я уже рассказал статистику по играм. Кто серьезно следит за футболом, тот увидит у нас много изменений. Кто хочет – увидит. С каждой игрой мы прибавляем. Нам нужно время, чтобы стать более стабильными. Думаю, что это будет после зимней паузы.

Вы довольны составом?

– Моя команда для меня самая лучшая. Я люблю всех своих парней. Что касается трансферного окна, отвечу так: есть внутренние ресурсы, есть Кисляк, например. Это русский молодой парень, хороший футболист, который будет прибавлять, – сказал главный тренер ЦСКА.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoКраснодар
logoМарко Николич
logoМатч ТВ
logoМатвей Кисляк
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