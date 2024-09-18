Николич о 2:0 с «Краснодаром»: «Это ЦСКА Николича, я главный тренер команды и за все отвечаю. Кто серьезно следит за футболом, тот увидит у нас много изменений»
Армейцы одержали победу над «Краснодаром» в матче четвертого тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка со счетом 2:0.
– Насколько вы оцените качество игры команды? Насколько команда вас понимает, это уже ЦСКА Николича?
– Это ЦСКА Николича. Я главный тренер команды и за все отвечаю. Мы перестроили игру чуть‑чуть. Я уже рассказал статистику по играм. Кто серьезно следит за футболом, тот увидит у нас много изменений. Кто хочет – увидит. С каждой игрой мы прибавляем. Нам нужно время, чтобы стать более стабильными. Думаю, что это будет после зимней паузы.
– Вы довольны составом?
– Моя команда для меня самая лучшая. Я люблю всех своих парней. Что касается трансферного окна, отвечу так: есть внутренние ресурсы, есть Кисляк, например. Это русский молодой парень, хороший футболист, который будет прибавлять, – сказал главный тренер ЦСКА.
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