Мусаев о 0:2 с ЦСКА: «У «Краснодара» плотный график, за неделю три игры. С «Ростовом» показали рекордные цифры по интенсивности, сегодня не все были готовы на 100%»

Мурад Мусаев отметил плотный график «Краснодара» после игры с ЦСКА (0:2).

«Первый тайм был неплохого качества, было много ситуаций, из которых нужно было выжимать больше. Во втором тайме нужно было делать ротацию, у нас плотный график, за неделю три игры. С «Ростовом» мы показали рекордные цифры по высокой интенсивности, а в этом матче не все футболисты были готовы на 100%. Не думаю, что мы наиграли на гол во втором тайме.

Нужно сделать правильные выводы. Сейчас мы летим в ночь в Самару, чтобы уже все спали в отеле, чтобы рано утром не вставать, восстанавливаемся, одна предыгровая [тренировка], потом уже следующий матч», – сказал главный тренер «Краснодара ».