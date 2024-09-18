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  • Николич после 2:0 с «Краснодаром» в Кубке: «Очень красиво, когда полный стадион, футбол с фанатами – это другое. Повторю это еще 100 раз»
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Николич после 2:0 с «Краснодаром» в Кубке: «Очень красиво, когда полный стадион, футбол с фанатами – это другое. Повторю это еще 100 раз»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич высказался о победе над «Краснодаром».

Армейцы выиграли матч 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России со счетом 2:0. 

– Надо поздравить команду с победой, сказать спасибо фанатам. Очень красиво, когда полный стадион, футбол с фанатами – это другое. Повторю это еще 100 раз. Надо поздравить их с праздником фанатского движения.

Через два дня у нас снова тяжелая игра. Наша борьба, настрой и желание – это наше, меня это устраивает. Матч прошел без острых моментов у наших ворот. Так и нужно продолжать. «Краснодар» резко забрал пространство, у них было три‑четыре момента подряд, нам нужно было забивать раньше. Но, слава богу, мы забили второй гол и закрыли игру.

– Гуарирапа и Койта. Можете описать их потенциал?

– Им нужно работать, нам надо поддерживать их и верить в них. Я в них верю. Без этих трех аспектов ничего не получится, да и легко критиковать. Они молодые парни, иностранцы. Нужно верить в них.

Гуарирапа борется, цепляется, да, есть ошибки, но у него все будет получаться с работой. Секу нужно время на адаптацию. Есть еще Рифат [Жемалетдинов], посмотрите на последние две игры. Ему нужно было адаптироваться и встроиться в команду.

– Много эмоциональной реакции на судейские решения. Много сил это отнимает?

– Я сегодня не обращал внимания на судейство. Но с «Зенитом» была другая история. Может быть, сегодня я реагировал на своего игрока? Но, повторюсь, сегодня я не реагировал на судейство, – сказал Николич.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoпремьер-лига Россия
logoФОНБЕТ Кубок России
logoКраснодар
logoМарко Николич
logoМатч ТВ
logoСеку Койта
logoСауль Гуарирапа
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