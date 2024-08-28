Карпин про 1:0 с «Оренбургом»: «Тяжелая победа, жарко. Многим ребятам было уже тяжело в конце. После потерь «Ростова» соперник проводил быстрые атаки – это самое опасное»

Теги Ростов премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Валерий Карпин Оренбург Матч ТВ Футбол

Валерий Карпин после победы над «Оренбургом» отметил тяжелые погодные условия.

– Точно не простая победа. Тяжелая победа, жарко. Два дня назад играли, поэтому ротация была большая, замен больше не оставалось. Были запланированные замены. Многим ребятам было уже тяжело в конце.

– Какие игровые сложности создал «Оренбург»?

– Прежде всего – быстрые атаки, чем и славится «Оренбург». После наших потерь на чужой половине поля соперник проводил быстрые атаки. Это самое опасное.

– Насколько футболисты свободны в финальных действиях? Чем довольны, чем не очень?

– Желанием и отношением ребят к игре доволен. Понятно, что были нюансы, особенно в игре с мячом и принятии решений, – сказал главный тренер «Ростова».

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10 комментариев
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Ответ Мартинелли
Осенью будет ныть, что холодно
Тебя бы погонять по жаре, да по пластику с резиновой крошкой, от которого тоже жара. Ноешь тут .
+14
-2
+12
Я одного не могу понять. Зачем проводить матч так рано? По такой жаре и в будний день, многие люди работают и не смогли прийти на матч, даже если хотели бы.
+10
0
+10
Топовый Ростов как обычно легко выходит в плей офф кубка.
+10
-3
+7
С Победой Ростов
+4
0
+4
Ответ Иван Кравченко
Я одного не могу понять. Зачем проводить матч так рано? По такой жаре и в будний день, многие люди работают и не смогли прийти на матч, даже если хотели бы.
Время начала матчей телевидение устанавливает, на сколько понимаю ситуацию.
+4
0
+4
Ответ Aleksinoz
у них там сдвиг во времени относительно московского
Всего на два часа, получается матч по местному времени начинался в 17:00. Это для будней очень рано.
+3
0
+3
Ответ Иван Кравченко
Я одного не могу понять. Зачем проводить матч так рано? По такой жаре и в будний день, многие люди работают и не смогли прийти на матч, даже если хотели бы.
у них там сдвиг во времени относительно московского
+2
0
+2
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Время начала матчей телевидение устанавливает, на сколько понимаю ситуацию.
По матч тв успели показать только второй тайм.
+2
0
+2
Ответ Чебурашка от Гены
Тебя бы погонять по жаре, да по пластику с резиновой крошкой, от которого тоже жара. Ноешь тут .
За несколько миллионов в месяц с удовольствием
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