Карпин про 1:0 с «Оренбургом»: «Тяжелая победа, жарко. Многим ребятам было уже тяжело в конце. После потерь «Ростова» соперник проводил быстрые атаки – это самое опасное»

Валерий Карпин после победы над «Оренбургом» отметил тяжелые погодные условия.

– Точно не простая победа. Тяжелая победа, жарко. Два дня назад играли, поэтому ротация была большая, замен больше не оставалось. Были запланированные замены. Многим ребятам было уже тяжело в конце.

– Какие игровые сложности создал « »?

– Прежде всего – быстрые атаки, чем и славится «Оренбург». После наших потерь на чужой половине поля соперник проводил быстрые атаки. Это самое опасное.

– Насколько футболисты свободны в финальных действиях? Чем довольны, чем не очень?

– Желанием и отношением ребят к игре доволен. Понятно, что были нюансы, особенно в игре с мячом и принятии решений, – сказал главный тренер « ».