Определилась сетка 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Победитель группы «Спартака» и «Динамо» сыграет со 2-м местом группы «Локо», победитель группы «Зенита» – со 2-м местом группы «Краснодара» и ЦСКА
Определилась сетка 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Первые матчи пройдут 5-7 ноября, ответные – 26-28 ноября. Окончательные пары станут известны после завершения группового этапа.
Сетка 1/4 финала выглядит так:
Победитель группы А – второе место группы В;
Второе место группы А – победитель группы В;
Победитель группы D – второе место группы С;
Второе место группы D – победитель группы С.
Группа A: «Спартак», «Динамо», «Динамо» Махачкала, «Крылья Советов».
Группа B: «Локомотив», «Ростов», «Химки», «Оренбург».
Группа C: «Краснодар», ЦСКА, «Ахмат», «Пари НН».
Группа D: «Зенит», «Рубин», «Акрон», «Факел».
Первые матчи дома проведут команды из квартетов A и D.
Динамо (неизвестное какое) - Локомотив
Краснодар - Рубин
Зенит - ЦСКА