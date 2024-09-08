Определилась сетка 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Победитель группы «Спартака» и «Динамо» сыграет со 2-м местом группы «Локо», победитель группы «Зенита» – со 2-м местом группы «Краснодара» и ЦСКА

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Определилась сетка 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Первые матчи пройдут 5-7 ноября, ответные – 26-28 ноября. Окончательные пары станут известны после завершения группового этапа.

Сетка 1/4 финала выглядит так: 

Победитель группы А – второе место группы В;

Второе место группы А – победитель группы В;

Победитель группы D – второе место группы С;

Второе место группы D – победитель группы С.

Группа A: «Спартак», «Динамо», «Динамо» Махачкала, «Крылья Советов».

Группа B: «Локомотив», «Ростов», «Химки», «Оренбург».

Группа C: «Краснодар», ЦСКА, «Ахмат», «Пари НН».

Группа D: «Зенит», «Рубин», «Акрон», «Факел».

Первые матчи дома проведут команды из квартетов A и D.

5 комментариев
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А должно было быть как то иначе?
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А можно просто как было раньше на вылет жеребьёвкой
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Интересный турнир на Кубок. Проигравшим дается шанс . Да и в этом розыгрыше уже никто не выставляет в основу одну молодежь и запасных.
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Спартак - Ростов
Динамо (неизвестное какое) - Локомотив
Краснодар - Рубин
Зенит - ЦСКА
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