«Химки» – наш «Челси»! 46 игроков в заявке 🤯

Теперь в России есть свой «Челси»!

Ведь «Химки» заявили в РПЛ 46 игроков – всех можно найти на сайте лиги.

Да-да, 46! Хотя босс «Химок» не видит проблемы

В составе четыре вратаря, по 18 защитников и полузащитников плюс шесть нападающих. Можно сконструировать четыре состава в разных вариациях – и еще останется.

Понятно, что около трети из них – игроки молодежки, но остальные – как раз для матчей главной команды. Под три десятка игроков.

Инвестор «Химок» Туфан Садыгов списывает все на сквозную заявку, молодежную и вторую команды. Он говорил на днях «СЭ» в ответ на шуточные сравнения с перегруженным составом «Челси» : «Если бы хотя бы имели небольшое понимание о сквозной заявке, тогда могли бы сравнивать. Это абсолютно закономерно, потому что у нас молодежка и вторая команда. Приятно, что нас сравнивают. Но еще далеко, пусть сравнивают с местными клубами. Например, по владению мячом мы попали в первую пятерку! Уже что-то показываем. С каждым днем будет лучше, когда сыграемся».

Менее трети чемпионата – уже вышли 27 человек. Есть очень странные решения

Использовали уже многих.

● За восемь туров РПЛ «Химки» задействовали 27 футболистов. Двух из них уже нет в команде – Захар Волков перебрался в «Арсенал», Олег Исаенко – в «Балтику». Все восемь матчей в текущем розыгрыше РПЛ провели семь игроков.

За весь прошлый сезон Первой лиги за «Химки» сыграло 38 футболистов.

● В летнее трансферное окно состав «Химок» покинули 15 игроков. Продали только двоих – 750 тысяч евро за уход Сергея Варатынова и Мори Гбане. А подписали 18 человек – 2,5 млн евро потратили на шестерых, остальных взяли бесплатно.

Сейчас за «Химки» на правах аренды играют трое, а ушли в аренду – семь.

● Если не брать молодежь, в «Химках» восемь центральных защитников и больше 10 центральных полузащитников.

Александр Дорский в телеграм-канале Open the Doors пояснил, почему действия «Химок» смотрятся странно.

– По центральным защитникам: в июне «Химки» подписали Александра Филина, в июле – Неманю Анджелковича, когда в команде уже были Ираклий Чежия и Стефан Мелентиевич. Филин и Анджелкович начали сезон в тройке центральных защитников вместе с Сергеем Тереховым.

В середине июля перешел Седрик Гогуа, в конце месяца – Фаринья. Итого – шестеро игроков в центр обороны. Команда переходит на схему с четырьмя защитниками: Гогуа не впечатлил, Фаринья и Филин стали играть вместе.

В конце августа «Химки» арендовали Диего Луну, а в последний день трансферного окна уговорили Георгия Джикию. Теперь центральных защитников – восемь. Дикая конкуренция.

– С центральными полузащитниками похожая история. «Химки» в июне взяли Артура Юсупова, а через три месяца расторгли с ним контракт. В конце июня подписали Дениса Глушакова, в июле – Лукаса Веру. Главное трио в полузащите – Абдуллахи-Хосонов-Вера.

На этом трансферная кампания не закончилась: в конце августа пришел Кирилл Капленко, 12 сентября – Роберт Мехия и Алекс Корредера.

Здесь тоже совсем много. Ждем ротацию каждый тур?

Тренды летнего окна РПЛ: больше европейцев, больше нападающих и вообще – больше трансферов

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов