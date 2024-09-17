«Химки» – наш «Челси»! 46 игроков в заявке 🤯
Теперь в России есть свой «Челси»!
Ведь «Химки» заявили в РПЛ 46 игроков – всех можно найти на сайте лиги.
Да-да, 46! Хотя босс «Химок» не видит проблемы
В составе четыре вратаря, по 18 защитников и полузащитников плюс шесть нападающих. Можно сконструировать четыре состава в разных вариациях – и еще останется.
Понятно, что около трети из них – игроки молодежки, но остальные – как раз для матчей главной команды. Под три десятка игроков.
Инвестор «Химок» Туфан Садыгов списывает все на сквозную заявку, молодежную и вторую команды. Он говорил на днях «СЭ» в ответ на шуточные сравнения с перегруженным составом «Челси»: «Если бы хотя бы имели небольшое понимание о сквозной заявке, тогда могли бы сравнивать. Это абсолютно закономерно, потому что у нас молодежка и вторая команда. Приятно, что нас сравнивают. Но еще далеко, пусть сравнивают с местными клубами. Например, по владению мячом мы попали в первую пятерку! Уже что-то показываем. С каждым днем будет лучше, когда сыграемся».
Менее трети чемпионата – уже вышли 27 человек. Есть очень странные решения
Использовали уже многих.
● За восемь туров РПЛ «Химки» задействовали 27 футболистов. Двух из них уже нет в команде – Захар Волков перебрался в «Арсенал», Олег Исаенко – в «Балтику». Все восемь матчей в текущем розыгрыше РПЛ провели семь игроков.
За весь прошлый сезон Первой лиги за «Химки» сыграло 38 футболистов.
● В летнее трансферное окно состав «Химок» покинули 15 игроков. Продали только двоих – 750 тысяч евро за уход Сергея Варатынова и Мори Гбане. А подписали 18 человек – 2,5 млн евро потратили на шестерых, остальных взяли бесплатно.
Сейчас за «Химки» на правах аренды играют трое, а ушли в аренду – семь.
● Если не брать молодежь, в «Химках» восемь центральных защитников и больше 10 центральных полузащитников.
Александр Дорский в телеграм-канале Open the Doors пояснил, почему действия «Химок» смотрятся странно.
– По центральным защитникам: в июне «Химки» подписали Александра Филина, в июле – Неманю Анджелковича, когда в команде уже были Ираклий Чежия и Стефан Мелентиевич. Филин и Анджелкович начали сезон в тройке центральных защитников вместе с Сергеем Тереховым.
В середине июля перешел Седрик Гогуа, в конце месяца – Фаринья. Итого – шестеро игроков в центр обороны. Команда переходит на схему с четырьмя защитниками: Гогуа не впечатлил, Фаринья и Филин стали играть вместе.
В конце августа «Химки» арендовали Диего Луну, а в последний день трансферного окна уговорили Георгия Джикию. Теперь центральных защитников – восемь. Дикая конкуренция.
– С центральными полузащитниками похожая история. «Химки» в июне взяли Артура Юсупова, а через три месяца расторгли с ним контракт. В конце июня подписали Дениса Глушакова, в июле – Лукаса Веру. Главное трио в полузащите – Абдуллахи-Хосонов-Вера.
На этом трансферная кампания не закончилась: в конце августа пришел Кирилл Капленко, 12 сентября – Роберт Мехия и Алекс Корредера.
Здесь тоже совсем много. Ждем ротацию каждый тур?
Тренды летнего окна РПЛ: больше европейцев, больше нападающих и вообще – больше трансферов
Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов