Садыгов о 46 игроках в заявке «Химок» и сравнении с «Челси»: «Приятно, но еще далеко. У нас будут играть 26 футболистов, остальные – в молодежке и второй команде»

Туфан Садыгов высказался о сравнениях «Химок» с «Челси» по количеству трансферов.

В заявке подмосковного клуба на сезон на официальном сайте Мир РПЛ числится 46 игроков.

– Все 26 футболистов, которые будут играть, в комплекте, остальные – в молодежке и во второй команде. У нас сквозная заявка, поэтому так светится, что у нас 40 с копейками игроков. На самом деле у нас в команде 26 игроков.

– По количеству трансферов вас теперь сравнивают с «Челси».

– Если бы хотя бы имели небольшое понимание о сквозной заявке, тогда могли бы сравнивать. Это абсолютно закономерно, потому что у нас молодежка и вторая команда.

Приятно, что нас сравнивают. Но еще далеко, пусть сравнивают с местными клубами. Например, по владению мячом мы попали в первую пятерку! Уже что-то показываем. С каждым днем будет лучше, когда сыграемся, – заявил инвестор «Химок».

После 8 туров «Химки » находятся на 14-м месте в турнирной таблице чемпионата России с 6 набранными очками.