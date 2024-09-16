«В «Химках» бойня какая-то на тренировках, наверное. Как тренировать 30 с лишним человек?!» Семшов о переборе игроков в клубе
Игорь Семшов считает, что в составе «Химок» слишком много футболистов.
«Успех любого клуба заключается в стабильности состава. Я понимаю, что конкуренция должна быть, но когда на одно место по четыре человека…
Не знаю, что в «Химках» на тренировках происходит. Наверное, бойня какая‑то, да и как тренировать 30 с лишним человек?!» – сказал бывший игрок сборной России.
После 8 туров подмосковный клуб идет на 14-м месте в Мир РПЛ с 6 очками.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Матч ТВ»
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