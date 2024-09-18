Губерниев о контрактах игроков РПЛ: «Зачем заключают так надолго, если хотят за рубеж? Я бы взял и уехал. Всегда хотел быть на одной площадке с лучшими артистами – и сделал это»

Дмитрий Губерниев считает, что российским футболистам надо ехать в Европу.

«Недавно я познакомился с Игорем Дивеевым . Прекрасный молодой человек, тонкий и умный. Время идет, а у него контракт с ЦСКА еще на четыре года. Не понимаю, зачем игроки так надолго заключают контракты с клубами, если хотят уехать за рубеж? Можно же хотя бы заключать по схеме «1+1» или «2+2».

Они же связывают себя по рукам и ногам! Наверняка есть условия для европейских клубов, но если бы я был футболистом, я бы взял и уехал. Спортсмен должен соревноваться с лучшими. Мне всегда хотелось быть на одной площадке с лучшими артистами страны. И я это сделал», – сказал комментатор.

Отметим, что текущий контракт Дивеева с ЦСКА действует до 30 июня 2028 года.