Дивеев и Обляков признаны лучшими игроками ЦСКА в июле-августе
Игорь Дивеев и Иван Обляков стали лучшими игроками ЦСКА в июле-августе.
За защитника проголосовало больше всего болельщиков, а за хавбека отдали большинство голосов известные болельщики клуба и представители СМИ, в связи с чем было принято решение вручить сразу две награды, сообщает пресс-служба ЦСКА.
Всего Иван Обляков провел в новом сезоне 7 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться по ссылке.
На счету Игоря Дивеева 7 игр и 4 гола. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал ЦСКА
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости