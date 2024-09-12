Дивеев и Обляков признаны лучшими игроками ЦСКА в июле-августе

Игорь Дивеев и Иван Обляков стали лучшими игроками ЦСКА в июле-августе.

За защитника проголосовало больше всего болельщиков, а за хавбека отдали большинство голосов известные болельщики клуба и представители СМИ, в связи с чем было принято решение вручить сразу две награды, сообщает пресс-служба ЦСКА .

Всего Иван Обляков провел в новом сезоне 7 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи. С его полной статистикой можно ознакомиться по ссылке .

На счету Игоря Дивеева 7 игр и 4 гола. Его статистика – здесь .