Артета автобусом взял дерби даже без лидеров. Довел «Тоттенхэм» до отчаяния

Экспресс-разбор Славы Палагина.

Даже без Мартина Эдегора и Деклана Райса «Арсенал» обыграл в дерби «Тоттенхэм» (1:0) и не пустил «Манчестер Сити» в отрыв. В следующие выходные матч на «Этихаде» и шанс вырваться в лидеры АПЛ – перспективы, которые едва ли рисовались перед игрой.

Как Микель Артета компенсировал потери и победил – в экспресс-разборе.

Режим автобуса – реакция Артеты на потери. «Арсенал» предельно хорош в таком рисунке

Помимо качества, которого «Арсенал» лишался из-за отсутствия Эдегора (травма) и Райса (бан за удаление в прошлом туре), потери еще и били по сыгранности. В прошлом сезоне АПЛ не было ни одного матча, когда бы у Артеты отсутствовали сразу оба.

Предложение Микеля команде – поиграть в режиме, который знаком составу по топ-матчам. В прошлом сезоне «Арсенал» не стеснялся отдавать инициативу в играх такого типа. Олицетворение – выезд к «Ман Сити» с владением меньше 30%. Такой вариант устраивает Жоржиньо, который на бумаге подменял Райса. Итальянец специализируется на больших встречах, где нужно не прессинговать, а защищаться на своей половине.

В таком рисунке «Арсенал» снова был максимально надежен. У Жоржиньо возникали проблемы в дуэли с Деяном Кулусевски, но их тушили партнеры. В остальном полный порядок. Если использовать терминологию Пепа, «Тоттенхэму» мог помочь только пистолет – чтобы пристрелить кого-то из защитников «Арсенала» (то есть любого из 11).

Иллюстрация командной работы: буквально каждый игрок основы «Арсенала» минимум раз отнял мяч – редкий случай даже для автобуса. Внутри было несколько выдающихся индивидуальных перфомансов – например, от Юрриена Тимбера, он по ходу матча съел сразу двух соперников.

«Арсенал» не стушевался, даже когда Эндж Постекоглу начал рисковать.

Один из приемов австралийца в концовке – подключения к атакам Кристиана Ромеро. В последней игре доставили много проблем «Арсеналу» и чуть не организовали камбэк с 0:3, но в этот раз команда Артеты была готова. Например, к защитникам стал опускаться Томас Парти.

Отчаяние «Тоттенхэма» проявилось в последние 10 минут: они состояли только из дальних ударов и навесов (всего – 31). «Шпоры» не набрали даже единицу xG – меньше при Постекоглу было только дважды (против «Ман Сити» и в матче без пяти игроков основы).

Внезапное последствие без Эдегора – у «Арсенала» появился левый фланг

Райса напрямую менял Жоржиньо, а вот альтернативы Эдегору не нашлось.

Одна из причин – «Арсенал» слишком мало владел мячом. Лучшие качества норвежца раскрываются, именно когда команда играет первым номером. Выбором контратакующего режима Артета вывел команду из привычного состояния.

Внезапно главным источником остроты с игры стал левый фланг. К этой зоне много вопросов на старте сезона, но в сейчас мы увидели неплохое взаимодействие. Громадную активность (не путать с эффективностью) показал Габриэл Мартинелли: постоянно шел на Педро Порро и собрал суммарно шесть обводок (у всех остальных игроков – четыре).

Среди необычного – смещения налево Леандро Троссарда. Номинально бельгиец исполнял одного из форвардов, но часто становился дополнительным левым вингером. Помогло в первом тайме выжать хоть какую-то остроту и потушить стартовый запал «шпор».

Беда «Тоттенхэма» – стандарты и вратарь Викарио. «Арсенал» специально зарабатывал угловые, чтобы наказать

В предыдущем дерби «Арсенал» организовал сразу два мяча после угловых. Тогда основным сюжетом стала мини-дуэль между Беном Уайтом и Гульельмо Викарио. Зная о проблемах вратаря на выходах (в тот момент Викарио буллила вся АПЛ), англичанин постоянно блокировал его во вратарской и не давал выйти на мяч.

К новому матчу «Тоттенхэм» подготовился – по Уайту персонально играл Джеймс Мэддисон.

Не помогло.

В эпизоде с голом Викарио снова не смог выйти – Габриэл забивал из вратарской. Ответственность итальянец может разделить с Родриго Бентанкуром: в зонной модели Постекоглу уругваец отвечает за центр вратарской, но после подачи почему-то пошел к ближней штанге. Это дополнительно расчистило путь для Габриэла, к тому же он выиграл собственную дуэль.

Голевой угловой «Арсенал» заработал после контратаки, но был и недооцененный прием, с его помощью гости выжимали такие стандарты. Это ауты Уайта с правого фланга: он прицельно бросал мяч в квадрат рядом с лицевой, чтобы партнеру было легче обстучать соперника и получить угловой.

В первом тайме такой фокус уже мог приводить к голу – после одного из угловых «Арсенал» дважды бил по воротам.

«Тоттенхэму» категорически не хватает моментов. Контроль есть, а остроты нет

Перед игрой Sky выкатил любопытный график с особенностями «Тоттенхэма».

Команда Постекоглу одна из лучших в лиге по метрикам, которые определяют контроль над игрой и доминирование в матчах. При этом совсем не так хороша в том, что иллюстрирует остроту.

Перенести территориальное доминирование в моменты – самая сложная задача, которую решает Постекоглу на старте сезона. Проблема регулярно приводит к потере очков, несмотря на хорошее качество игры.

Дерби лишний раз указало на изъян. В первом тайме «Тоттенхэм» здорово прессинговал благодаря персональным ориентировкам – в какой-то момент точность передач «Арсенала» не превышала даже 70%. Беда «шпор» – решения, которое принимали игроки после отбора.

Вместо того, чтобы вывести свободных партнеров, пытались решить эпизод самостоятельно. От этого особенно страдал Бреннан Джонсон: оставался без опеки, но не получал передачи. И здесь.

И тут.

Как часто происходит с «Тоттенхэмом» в этом сезоне, соперник освоился и перестал дарить шансы.

Во втором тайме «Арсенал» перестроил короткие розыгрыши и даже сравнялся по владению (после перерыва и до гола – 51%). Подарки, которые «шпоры» получали в первом тайме, прекратились.

У «Арсенала» с «Тоттенхэмом» рекорд АПЛ – какой? Из-за грубости

Фото: East News /Paul Terry/Associated Press/East News; Gettyimages.ru /Shaun Botterill