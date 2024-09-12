Студенту нигерийского происхождения грозит тюремный срок за расизм в адрес Сака. Фанат «Арсенала» называл игрока «ниггером», «гребаной обезьяной» и «черным куском дерьма» в соцсети
20-летний студент юридического факультета и болельщик «Арсенала» Сухель Али предстал перед судом по обвинению в расистских оскорблениях в адрес Сака. Он опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) аудиосообщение, в котором называл футболиста «гребаным черным куском дерьма», «самым дерьмовым вингером, которого он видел в своем клубе», «ниггером» и «гребаной обезьяной».
Полиция отследила Али по IP-адресу с помощью его матери, которая поговорила с полицейскими по телефону и дала им адрес его электронной почты. На допросе фанат сказал, что опубликовал этот пост из-за разочарования и «не имел расистских намерений».
Адвокат Роберт Моксон отметил, что Али, как и Сака, является человеком нигерийского происхождения, и заявил, что его клиент действовал импульсивно. «Он использовал слово на букву «н» в этом твите, но он использовал его не в расовом, а в оскорбительном контексте», – заявил юрист. На это судья ответил: «А что насчет «обезьяны»?»
Обвиняемый был освобожден под залог до 8 октября.
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