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  • Студенту нигерийского происхождения грозит тюремный срок за расизм в адрес Сака. Фанат «Арсенала» называл игрока «ниггером», «гребаной обезьяной» и «черным куском дерьма» в соцсети
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Студенту нигерийского происхождения грозит тюремный срок за расизм в адрес Сака. Фанат «Арсенала» называл игрока «ниггером», «гребаной обезьяной» и «черным куском дерьма» в соцсети

Болельщику в Англии грозит тюремный срок за оскорбление Букайо Сака.

20-летний студент юридического факультета и болельщик «Арсенала» Сухель Али предстал перед судом по обвинению в расистских оскорблениях в адрес Сака. Он опубликовал в соцсети X (бывший Twitter) аудиосообщение, в котором называл футболиста «гребаным черным куском дерьма», «самым дерьмовым вингером, которого он видел в своем клубе», «ниггером» и «гребаной обезьяной». 

Полиция отследила Али по IP-адресу с помощью его матери, которая поговорила с полицейскими по телефону и дала им адрес его электронной почты. На допросе фанат сказал, что опубликовал этот пост из-за разочарования и «не имел расистских намерений». 

Адвокат Роберт Моксон отметил, что Али, как и Сака, является человеком нигерийского происхождения, и заявил, что его клиент действовал импульсивно. «Он использовал слово на букву «н» в этом твите, но он использовал его не в расовом, а в оскорбительном контексте», – заявил юрист. На это судья ответил: «А что насчет «обезьяны»?»

Обвиняемый был освобожден под залог до 8 октября. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Sun
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
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соцсети
logoБукайо Сака
брань
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