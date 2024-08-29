Морган о «ПСЖ», «Интере» и других соперниках «Арсенала» в ЛЧ: «Мы лучшие из всех. Отличная жеребьевка»
Пирс Морган считает, что «Арсенал» превосходит соперников в общем этапе ЛЧ.
По результатам сегодняшней жеребьевки стало известно, что команда под руководством Микеля Артеты в общем этапе Лиги чемпионов сыграет дома с «ПСЖ» «Шахтером», «Динамо» Загреб и «Монако». На выезде «Арсенал» встретится с «Аталантой», «Спортингом», «Жироной» и «Интером».
«Отличная жеребьевка. Мы лучшая команда из всех», – написал в твиттере телеведущий и болельщик «Арсенала».
Итоги жеребьевки новой ЛЧ. Очень тяжело для «ПСЖ» и «Ливерпуля»