Морган о «ПСЖ», «Интере» и других соперниках «Арсенала» в ЛЧ: «Мы лучшие из всех. Отличная жеребьевка»

Теги ПСЖ Монако Интер Аталанта Шахтер Спортинг премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Динамо Загреб Арсенал болельщики Жирона соцсети Пирс Морган Футбол

Пирс Морган считает, что «Арсенал» превосходит соперников в общем этапе ЛЧ.

По результатам сегодняшней жеребьевки стало известно, что команда под руководством Микеля Артеты в общем этапе Лиги чемпионов сыграет дома с «ПСЖ» «Шахтером», «Динамо» Загреб и «Монако». На выезде «Арсенал» встретится с «Аталантой», «Спортингом», «Жироной» и «Интером».

«Отличная жеребьевка. Мы лучшая команда из всех», – написал в твиттере телеведущий и болельщик «Арсенала».

Итоги жеребьевки новой ЛЧ. Очень тяжело для «ПСЖ» и «Ливерпуля»

12 комментариев
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Дешевый наброс. Поговорка «в семье не без урода» хорошо отражает принадлежность Моргана к поддержке «Арсенала»
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Ещё не пятница, а уже накидался, сакс
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но это только на бумаге
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И что этот дурень несёт,да там почти со всеми коммандами ,надо основным составом рубиться,вот Селтику другое дело,да и у МС тоже нормасно
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серьезные соперники , чего он несет то ? легких игр не будет совсем. не стоит так заранее понтоваться.
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Больше скажу, Криш с Наср-Алем вообще бы всех порвал🤣
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Арсенал вроде опасный соперник, но в прошлом плей офф испытывали массу проблем против закрытых команд
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Пока что Арсенал - серьёзная сила на внутренней арене. На европейской до элиты они ещё не доросли, что показали противостояния с Порту и Баварией. Но от сезона к сезону должны крепнуть и повышать статус
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Ответ Любезный Коссутий
но это только на бумаге
И в фифе можно
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