Морган о «ПСЖ», «Интере» и других соперниках «Арсенала» в ЛЧ: «Мы лучшие из всех. Отличная жеребьевка»

Пирс Морган считает, что «Арсенал» превосходит соперников в общем этапе ЛЧ.

По результатам сегодняшней жеребьевки стало известно, что команда под руководством Микеля Артеты в общем этапе сыграет дома с « » « », « » Загреб и « ». На выезде «Арсенал» встретится с «Аталантой», « », «Жироной» и «Интером».

«Отличная жеребьевка. Мы лучшая команда из всех», – написал в твиттере телеведущий и болельщик « ».

Итоги жеребьевки новой ЛЧ. Очень тяжело для «ПСЖ» и «Ливерпуля»