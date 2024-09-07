«Хочешь моего дружка?» Дженас присылал интимные снимки и сообщения женщине во время ЧМ в Катаре и просил отправить фото в бикини

Теги Джермейн Дженас Ньюкасл Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия телевидение светская хроника происшествия Тоттенхэм ЧМ-2022 соцсети девушки и спорт дискриминация Футбол

Джермейн Дженас присылал интимные фото женщине во время ЧМ-2022 в Катаре.

Женщина, которая организовывала мероприятия во время чемпионата мира в Катаре, рассказала, как Дженас умолял ее прислать фотографии в бикини, а затем спросил: «Теперь ты хочешь моего дружка?» – и отправил ей фото своих гениталий, работая при этом экспертом на BBC.

Она утверждает, что бывший футболист сборной Англии забрасывал ее сообщениями с флиртом в WhatsApp. Он писал: «Хочу увидеть это прямо сейчас» и «Ты же знаешь, каково это быть далеко».

«Я была шокирована, я почувствовала себя униженной. Все это время я отвечала на его сообщения, потому что была обязана, это была моя работа – привлекать клиентов, но всегда держалась на расстоянии и говорила, что не буду присылать ему фото, которые он просил.

Кроме того, мы были в Катаре, где секс вне брака является незаконным. То, чего он хотел, могло бы привести к тому, что нас обоих посадили бы на семь лет. Но он продолжал настаивать.

Я подумала: ты совершенно бессовестный. И сказала ему, что нам нужно поговорить об этом. Но он не мог контролировать себя и прислал фото своего члена.

Я не ответила, и позже он отправил сообщение, спрашивая: «Тебе не понравилось?» Я снова не ответила, и после еще нескольких сообщений он заблокировал меня», – сказала она.

41-летний Дженас женат и имеет детей. В прошлом месяце он был уволен с должностей ведущего на Match Of The Day и The One Show после того, как признался в отправке «неподобающих сообщений» двум коллегам по BBC. Позднее экс-игрок «Ньюкасла» и «Тоттенхэма» заявил: «Ничего физического не было, но считаю это изменой. Кажется, что я мишень номер один в стране».

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28 комментариев
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"Дружок Дженаса, где он сейчас?"
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Спортс, спасибо, что без фото
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Во-первых, Надо арестовать хозяина ваццапа, который позволили эту вакханалию.
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speed info
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Ответ Антон Бурухин
"Дружок Дженаса, где он сейчас?"
А ватсапе
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Ответ Amalfitano
Комментарий скрыт
А почему вы решили, что он может их удовлетворять без согласия девушки, приставая к ней?
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Ладно хоть не мужика просил прислать фото в бикини. Уже хорошо.
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Ответ Amalfitano
Комментарий скрыт
Кому показывают ? Лично видел ?
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Ответ Винстон Лайтс
Парни. Кого девушки просили прислать им неподобающие фото в вотсап, плюсаните мое сообщение, хочу посчитать сколько нас
Судя по всему таких нет. Что еще раз подтверждает, что ждать пока попросят - не стоит, надо брать судьбу в свои руки
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Читал, перечитал… ничего не понял Аргентина чемпион!!
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Да уж, даже с другом теперь нельзя знакомить
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помню как в ТВБ обыгрывалось несколько раз как Барри Крипке рассылает свои подобные фотки разным девушкам, да еще хвастает как айфоновская Сири помогает ему в этих рассылках... вот же были времена...
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Ответ RiodeApelsino
Джентельмены, чисто для статистики, у хоть кого-нибудь такой подкат давал результат? Или всё же это просто какой-то подвид психологического заболевания?
если у девушки в данный момент овуляция, то шансы велики) проверено неоднократно
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Ответ Diego 95
А тупо заблокировать не пробовала
он был важным клиентом для ее конторы
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Ответ Остап Бендер
Одно не понимаю, с чего народ в таком признаётся? Думают, что поймут и простят? Хрен там, съедят. Так что - ничего не знаю, никому не посылал, меня взломали, происки врагов
Сразу вспомнилась история Родниной с бананом🤣
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Ответ garethbale
Судя по всему таких нет. Что еще раз подтверждает, что ждать пока попросят - не стоит, надо брать судьбу в свои руки
Вот и бери в руки, и не беспокой посторонних девушек
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Джентельмены, чисто для статистики, у хоть кого-нибудь такой подкат давал результат? Или всё же это просто какой-то подвид психологического заболевания?
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Рональду послать дружка слишком просто для Дженаса?
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Согласилась бы на встречу , потом подала бы суд бы , как маленькая ей богу))
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