«Хочешь моего дружка?» Дженас присылал интимные снимки и сообщения женщине во время ЧМ в Катаре и просил отправить фото в бикини

Джермейн Дженас присылал интимные фото женщине во время ЧМ-2022 в Катаре.

Женщина, которая организовывала мероприятия во время чемпионата мира в Катаре, рассказала, как Дженас умолял ее прислать фотографии в бикини, а затем спросил: «Теперь ты хочешь моего дружка?» – и отправил ей фото своих гениталий, работая при этом экспертом на BBC.

Она утверждает, что бывший футболист сборной Англии забрасывал ее сообщениями с флиртом в WhatsApp. Он писал: «Хочу увидеть это прямо сейчас» и «Ты же знаешь, каково это быть далеко».

«Я была шокирована, я почувствовала себя униженной. Все это время я отвечала на его сообщения, потому что была обязана, это была моя работа – привлекать клиентов, но всегда держалась на расстоянии и говорила, что не буду присылать ему фото, которые он просил.

Кроме того, мы были в Катаре, где секс вне брака является незаконным. То, чего он хотел, могло бы привести к тому, что нас обоих посадили бы на семь лет. Но он продолжал настаивать.

Я подумала: ты совершенно бессовестный. И сказала ему, что нам нужно поговорить об этом. Но он не мог контролировать себя и прислал фото своего члена.

Я не ответила, и позже он отправил сообщение, спрашивая: «Тебе не понравилось?» Я снова не ответила, и после еще нескольких сообщений он заблокировал меня», – сказала она.

41-летний женат и имеет детей. В прошлом месяце он был уволен с должностей ведущего на Match Of The Day и The One Show после того, как признался в отправке «неподобающих сообщений» двум коллегам по BBC. Позднее экс-игрок « » и « » заявил: «Ничего физического не было, но считаю это изменой. Кажется, что я мишень номер один в стране».