АЕК анонсировал переход Марсьяля: «Волшебник прибывает». 28-летний экс-форвард «МЮ» сегодня прилетит в Грецию
АЕК анонсировал переход Антони Марсьяля.
Ранее появилась информация, что покинувший «Манчестер Юнайтед» нападающий подпишет с греческим клубом контракт на три сезона.
Сообщается, что 28-летний игрок прибудет в Грецию сегодня. Запись об этом в соцсетях команды сопровождается текстом: «Волшебник прибывает».
Марсьяль является свободным агентом. В прошлом сезоне француз провел 13 игр в АПЛ и забил 1 гол.
Изображение: x.com/AEK_FC_OFFICIAL
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер АЕК
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