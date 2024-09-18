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  • АЕК анонсировал переход Марсьяля: «Волшебник прибывает». 28-летний экс-форвард «МЮ» сегодня прилетит в Грецию
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АЕК анонсировал переход Марсьяля: «Волшебник прибывает». 28-летний экс-форвард «МЮ» сегодня прилетит в Грецию

АЕК анонсировал переход Антони Марсьяля.

Ранее появилась информация, что покинувший «Манчестер Юнайтед» нападающий подпишет с греческим клубом контракт на три сезона.

Сообщается, что 28-летний игрок прибудет в Грецию сегодня. Запись об этом в соцсетях команды сопровождается текстом: «Волшебник прибывает».

Марсьяль является свободным агентом. В прошлом сезоне француз провел 13 игр в АПЛ и забил 1 гол.

Изображение: x.com/AEK_FC_OFFICIAL

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер АЕК
logoМанчестер Юнайтед
logoпремьер-лига Англия
возможные трансферы
logoАЕК
logoвысшая лига Греция
logoАнтони Марсьяль
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