Марсьяль устно договорился с греческим АЕК о переходе (Маттео Моретто)

Антони Марсьяль продолжит карьеру в чемпионате Греции.

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед » достиг устной договоренности с АЕК , пишет журналист Relevo Маттео Моретто.

Ранее сообщалось , что француз может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории греческого клуба.

Антони является свободным агентом после ухода из «Юнайтед». Статистику 28-летнего можно найти здесь .