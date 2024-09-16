Марсьяль устно договорился с греческим АЕК о переходе (Маттео Моретто)
Антони Марсьяль продолжит карьеру в чемпионате Греции.
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» достиг устной договоренности с АЕК, пишет журналист Relevo Маттео Моретто.
Ранее сообщалось, что француз может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории греческого клуба.
Антони является свободным агентом после ухода из «Юнайтед». Статистику 28-летнего можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Маттео Моретто
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