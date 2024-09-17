Марсьяль подпишет с АЕК контракт на 3 сезона и будет получать 3,5 млн евро в год с учетом бонусов – это рекорд клуба

Антони Марсьяль переходит в греческий клуб.

Покинувший «Манчестер Юнайтед » форвард подпишет с АЕК контракт на три сезона, сообщает Sport24.gr.

Афинская команда будет платить французу 3,5 млн евро в год с учетом бонусов. Отмечается, что это крупнейшая сделка в истории клуба.

Марсьяль должен прилететь в Грецию в среду вечером частным рейсом.

В прошлом сезоне Антони провел 13 игр в АПЛ и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .