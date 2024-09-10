Марсьяль вряд ли перейдет во «Фламенго». Бразильский клуб считает «неприемлемыми» финансовые запросы форварда

Теги Манчестер Юнайтед Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Англия возможные трансферы Антони Марсьяль деньги Футбол

Антони Марсьяль вряд ли перейдет во «Фламенго».

Сообщалось, что бразильский клуб хочет подписать нападающего, находящегося в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед», в качестве замены порвавшему крестообразные связки Педро Абреу.

Как пишет Sport Witness со ссылкой на Meia Hora, Марсьяль запросил у «Фламенго» трехлетний контракт. Однако бразильский клуб считает «неприемлемыми» запросы француза по зарплате и сроку контракта, вследствие чего дальнейшие переговоры невозможны.

10 комментариев
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Ответ DroDmit11
Вот и закончилась карьера
мне кажется как года 4 назад
+11
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+11
Вот и закончилась карьера
+4
0
+4
через год согласится и на РПЛ
+1
-1
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спартак бы подписал вместо Кордобы
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Го в Зенит?
На замену во втором тайме норм выходить
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А он из МЮ когда-то уйдет?
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Здравствуйте. Прошу Вас о помощи. Извините, что пишу здесь, больше негде.

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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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Ответ Korney
мне кажется как года 4 назад
Наверное даже 5 - последний свой крутой и стабильный сезон Марсьяля это 19/20: 17+6 во всех турнирах
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Ответ Да всем насрать
А он из МЮ когда-то уйдет?
он свободный агент
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