Марсьяль вряд ли перейдет во «Фламенго». Бразильский клуб считает «неприемлемыми» финансовые запросы форварда

Антони Марсьяль вряд ли перейдет во «Фламенго».

Сообщалось, что бразильский клуб хочет подписать нападающего, находящегося в статусе свободного агента после ухода из « », в качестве замены порвавшему крестообразные связки Педро Абреу.

Как пишет Sport Witness со ссылкой на Meia Hora, запросил у « » трехлетний контракт. Однако бразильский клуб считает «неприемлемыми» запросы француза по зарплате и сроку контракта, вследствие чего дальнейшие переговоры невозможны.