Марсьяль вряд ли перейдет во «Фламенго». Бразильский клуб считает «неприемлемыми» финансовые запросы форварда
Антони Марсьяль вряд ли перейдет во «Фламенго».
Сообщалось, что бразильский клуб хочет подписать нападающего, находящегося в статусе свободного агента после ухода из «Манчестер Юнайтед», в качестве замены порвавшему крестообразные связки Педро Абреу.
Как пишет Sport Witness со ссылкой на Meia Hora, Марсьяль запросил у «Фламенго» трехлетний контракт. Однако бразильский клуб считает «неприемлемыми» запросы француза по зарплате и сроку контракта, вследствие чего дальнейшие переговоры невозможны.
На замену во втором тайме норм выходить
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!
Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133 65 10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.