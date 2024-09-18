Директор «Акрона» Задоян о Дзюбе: «Договорились очень быстро. Его уровень не поддается сомнению. Артем сохраняет очень сложные и важные мячи для команды»

Спортивный директор «Акрона» Арман Задоян оценил подписание Артема Дзюбы.

36-летний форвард сделал голевую передачу за новый клуб в дебютном матче с «Химками» (3:0) в 8-м туре Мир РПЛ .

– Когда у «Акрона» возник вариант с подписанием Дзюбы?

– В течение трансферного окна мы находились на связи с представителем Артема, но к более конкретным переговорам в более конкретной стадии мы приступили в предпоследний день дозаявочного периода . И очень быстро договорились.

– Вы с главным тренером «Акрона» Зауром Тедеевым анализировали, как Артем впишется в игру команды?

– Безусловно, каждый трансфер подвергается большому анализу всего спортивного отдела, в том числе аналитиков и при непосредственном участии тренерского штаба. С главным тренером мы, конечно же, анализировали переход Артема к нам.

– «Акрон» еще с первой лиги известен своим достаточно ярко выраженным стилем игры, в летнем интервью Sports вы говорили, что клубу важен «инициативный футбол, много владения, высокий прессинг». Насколько Дзюба вписывается в эту концепцию?

– Мы готовы достаточно разнообразно играть. От игры к игре. У нас хорошая атакующая группа – в ней, безусловно, быстрые футболисты. И техничные ребята тоже есть, которые могут подбирать мячи под Артема . А Артем сохраняет очень сложные и важные мячи для команды. А в самой атаке его продуктивность покажет статистика.

– Игроков с таким статусом еще не было в истории «Акрона». Сложно было решиться на его подписание при наличии уже сложившегося коллектива?

– Как таковых сложностей в выборе нет, поскольку уровень Дзюбы не поддается сомнению. Мы сели за стол переговоров, быстро обо всем договорились. Поговорили, рассказали ему о том пути, который мы прошли, о нашей команде, о том, как эта команда собиралась и строилась. Все это обсуждали, для того чтобы у футболиста, приходящего к нам, было понимание, куда он идет. Сошлись на том, что это интересно и ему, и нам, – сказал Задоян.