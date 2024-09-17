«Дзюба был записан на тренерские курсы, но до завершения карьеры это неактуально». Представитель игрока о поиске клуба
Представитель Артема Дзюбы рассказал, что игрок записался на тренерские курсы.
36‑летний нападающий на прошлой неделе дебютировал за «Акрон» в матче против «Химок» (3:0) в Мир РПЛ. В этой игре Дзюба отметился голевой передачей.
«Мы обсуждали вариант на случай, если бы не удалось подписать контракт с клубом этим летом. У меня была позиция – подождать до зимы, хотя все мне и говорили, что зимой найти команду будет сложнее, Артем и сам это понимал. Но речи о завершении карьеры не шло, мы бы попробовали трудоустроиться зимой.
Артем также был записан на тренерские курсы РФС, которые стартуют в октябре, но они только для тех, кто закончил карьеру, поэтому сейчас это неактуально», – сказал Леонид Гольдман.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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