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  • Колосков о Дзюбе: «Пошумит, но не на поле. Я сейчас тоже выйду и отдам голевую передачу в 83 года. Из‑за этого брать в сборную, что ли?»
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Колосков о Дзюбе: «Пошумит, но не на поле. Я сейчас тоже выйду и отдам голевую передачу в 83 года. Из‑за этого брать в сборную, что ли?»

Вячеслав Колосков не выразил интереса к игре Артема Дзюбы.

36-летний нападающий дебютировал за «Акрон» в матче с «Химками» (3:0) и отметился результативной передачей. 

– Дзюба – не мой герой. Мне абсолютно не интересно смотреть за его игрой. Его судьба меня не интересует.

 – Вы думаете, он уже не пошумит в РПЛ?

 – Пошумит, но не на футбольном поле.

 – Он же отдал голевую передачу в первом же матче за «Акрон».

 – Бог с ним, я сейчас тоже выйду и отдам голевую передачу в 83 года. Из‑за голевой передачи его в сборную надо брать, что ли? Дзюба меня абсолютно не интересует, – сказал почетный президент РФС. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
logoВячеслав Колосков
logoМатч ТВ
logoАкрон
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