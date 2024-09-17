Колосков о Дзюбе: «Пошумит, но не на поле. Я сейчас тоже выйду и отдам голевую передачу в 83 года. Из‑за этого брать в сборную, что ли?»

Вячеслав Колосков не выразил интереса к игре Артема Дзюбы.

36-летний нападающий дебютировал за «Акрон » в матче с «Химками» (3:0) и отметился результативной передачей.

– Дзюба – не мой герой. Мне абсолютно не интересно смотреть за его игрой. Его судьба меня не интересует.

– Вы думаете, он уже не пошумит в РПЛ?

– Пошумит, но не на футбольном поле.

– Он же отдал голевую передачу в первом же матче за «Акрон».

– Бог с ним, я сейчас тоже выйду и отдам голевую передачу в 83 года. Из‑за голевой передачи его в сборную надо брать, что ли? Дзюба меня абсолютно не интересует, – сказал почетный президент РФС.