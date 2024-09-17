Колосков о Дзюбе: «Пошумит, но не на поле. Я сейчас тоже выйду и отдам голевую передачу в 83 года. Из‑за этого брать в сборную, что ли?»
Вячеслав Колосков не выразил интереса к игре Артема Дзюбы.
36-летний нападающий дебютировал за «Акрон» в матче с «Химками» (3:0) и отметился результативной передачей.
– Дзюба – не мой герой. Мне абсолютно не интересно смотреть за его игрой. Его судьба меня не интересует.
– Вы думаете, он уже не пошумит в РПЛ?
– Пошумит, но не на футбольном поле.
– Он же отдал голевую передачу в первом же матче за «Акрон».
– Бог с ним, я сейчас тоже выйду и отдам голевую передачу в 83 года. Из‑за голевой передачи его в сборную надо брать, что ли? Дзюба меня абсолютно не интересует, – сказал почетный президент РФС.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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