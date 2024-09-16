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  • «Барса» продлит с Ямалем контракт до 2030-го на улучшенных условиях, когда Ламину исполнится 18 лет. Зарплату поднимут уже в этом сезоне (Marca)
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«Барса» продлит с Ямалем контракт до 2030-го на улучшенных условиях, когда Ламину исполнится 18 лет. Зарплату поднимут уже в этом сезоне (Marca)

«Барселона» предложит новый контракт Ламину Ямалю.

Как сообщает Marca, следующим летом, когда Ямалю исполнится 18 лет, каталонский клуб подпишет с вингером новый контракт до 2030 года на существенно улучшенных условиях, «соответствующих ценности и производительности игрока».

Отмечается, что повышение зарплаты Ямаля планируется уже в нынешнем сезоне – необходимость улучшения финансовых условий соглашения понимают как клуб, так и агент игрока Жорже Мендеш. В настоящий момент зарплата Ламина в «Барселоне» составляет около 1,5 млн евро в год без учета премий.

Также сообщается, что в будущем «Барселона» планирует переподписать контракты с другими воспитанниками клуба, в частности, Гави, Пау Кубарси и Фермином Лопесом, поскольку клуб считает их важной частью будущего проекта.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Ямаль отметился 3 голами и 4 результативными передачами в 5 матчах. Подробную статистику 17-летнего вингера можно найти здесь.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЖорже Мендеш
деньги
logoГави
logoФермин Лопес
logoЛамин Ямаль
logoПау Кубарси
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