Мюллер побил рекорд Хави по матчам в ЛЧ за один клуб. 35-летний хавбек провел 152-й матч в турнире за «Баварию»
Томас Мюллер стал рекордсменом по числу матчей за один клуб в Лиге чемпионов.
Сегодняшний матч против «Динамо» Загреб стал для 35-летнего полузащитника 152-м в турнире в составе «Баварии». Мюнхенцы одержали разгромную победу со счетом 9:2.
Предыдущий рекорд Лиги чемпионов по количеству матчей за один клуб принадлежал Хави – испанец отыграл в турнире 151 матч за «Барселону».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
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