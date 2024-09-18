Мюллер побил рекорд Хави по матчам в ЛЧ за один клуб. 35-летний хавбек провел 152-й матч в турнире за «Баварию»

Томас Мюллер стал рекордсменом по числу матчей за один клуб в Лиге чемпионов.

Сегодняшний матч против «Динамо » Загреб стал для 35-летнего полузащитника 152-м в турнире в составе «Баварии». Мюнхенцы одержали разгромную победу со счетом 9:2.

Предыдущий рекорд Лиги чемпионов по количеству матчей за один клуб принадлежал Хави – испанец отыграл в турнире 151 матч за «Барселону».