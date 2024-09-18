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«Бавария» выиграла все 5 матчей с начала сезона. Общий счет – 24:5

«Бавария» не проиграла ни разу в текущем сезоне.

Мюнхенцы разгромили «Динамо» Загреб (9:2) в 1-м туре Лиги чемпионов. 

Таким образом, команда под руководством Венсана Компани не проиграла ни одного матча с начала текущего сезона. 

Не считая товарищеского матча с «Грассхоппером», мюнхенцы одержали 1 победу в Кубке Германии, выиграли 3 матча в Бундеслиге и 1 игру в ЛЧ. 

Общий счет на этом отрезке – 24:5. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
logoБавария
logoВенсан Компани
logoбундеслига Германия
logoКубок Германии
logoЛига чемпионов УЕФА
logoДинамо Загреб
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1сегодня, 20:54
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