«Бавария» выиграла все 5 матчей с начала сезона. Общий счет – 24:5

«Бавария» не проиграла ни разу в текущем сезоне.

Мюнхенцы разгромили «Динамо » Загреб (9:2) в 1-м туре Лиги чемпионов.

Таким образом, команда под руководством Венсана Компани не проиграла ни одного матча с начала текущего сезона.

Не считая товарищеского матча с «Грассхоппером», мюнхенцы одержали 1 победу в Кубке Германии, выиграли 3 матча в Бундеслиге и 1 игру в ЛЧ.

Общий счет на этом отрезке – 24:5.