У «Баварии» 29 ударов по воротам «Динамо» Загреб в матче ЛЧ, 18 из них – в створ
«Бавария» нанесла 29 ударов по воротам в матче с «Динамо» Загреб.
В домашней игре 1-го тура Лиги чемпионов мюнхенцы одержали победу со счетом 9:2.
За 90 минут матча «Бавария» пробила по воротам соперника 29 раз – 18 ударов пришлись в створ. Игроки загребского «Динамо» нанесли 5 ударов, 4 раза попав в створ ворот «Баварии».
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт УЕФА
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