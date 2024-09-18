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  • Мотта о 3:1 с ПСВ: «Ювентус» мог действовать лучше, нужно поднять планку и быть более стабильными. В субботу у нас важная игра»
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Мотта о 3:1 с ПСВ: «Ювентус» мог действовать лучше, нужно поднять планку и быть более стабильными. В субботу у нас важная игра»

Тиаго Мотта прокомментировал победу «Ювентуса» над ПСВ (3:1).

Туринский клуб одержал победу в 1-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

«Думаю, сегодня, почти на протяжении всей игры, мы могли бы лучше действовать, когда мяч был у соперника. Местами мы играли хорошо, но не на протяжении всего матча.

Нам нужно поднять планку и быть более стабильными. Результат для нас важен. Теперь нам нужно восстановиться и подготовиться к следующей игре в чемпионате. У нас важный матч в субботу», – сказал главный тренер туринского клуба.

21 сентября «Ювентус» примет «Наполи» в матче 5-го тура Серии А.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Football Italia
logoвысшая лига Нидерланды
logoПСВ
logoЮвентус
logoТиаго Мотта
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
logoНаполи
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