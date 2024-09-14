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  • Мотта про 0:0 с «Эмполи»: «Ювентус» сыграл неплохо и мог повести в счете. Не на ничью мы нацеливались»
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Мотта про 0:0 с «Эмполи»: «Ювентус» сыграл неплохо и мог повести в счете. Не на ничью мы нацеливались»

Тиаго Мотта высказался о второй нулевой ничьей подряд – с «Эмполи».

«Мы сумели сохранить ворота сухими благодаря усилиям всей команды, и создавать моменты тоже нужно всей командой.

Мы немного лучше играли во втором тайме, старались играть пошире и вынуждать соперника отступать. У нас были возможности повести в счете, и ничья – это, очевидно, не то, чего мы хотели, не то, на что мы нацеливались. Но выступление было неплохим, надо продолжать расти.

Мы оставляем сегодняшний матч позади, берем из него хорошее и переключаемся на ПСВ. Эта команда привыкла доминировать в своем чемпионате, у нее сильные футболисты. Ожидаю сбалансированную игру. Нужно забрать мяч и владеть инициативой, чтобы создавать моменты», – сказал в эфире DAZN главный тренер «Ювентуса».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
logoЭмполи
logoвысшая лига Нидерланды
logoПСВ
logoЮвентус
logoТиаго Мотта
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
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