Йылдыз стал самым молодым автором гола в ЛЧ в истории «Ювентуса». 19-летний игрок забил ПСВ в девятку обводящим ударом и побил рекорд Дель Пьеро
Кенан Йылдыз установил рекорд, забив за «Ювентус» в Лиге чемпионов.
Полузащитник на 21-й минуте игры с ПСВ сместился с левого фланга в штрафную и отправил мяч в девятку обводящим ударом.
19-летний футболист сборной Турции стал самым молодым автором гола «бьянконери» в Лиге чемпионов. Рекорд принадлежал Алессандро Дель Пьеро, забившему в двадцатилетнем возрасте в 1995 году.
Со статистикой Йылдыза, сделавшего два голевых паса в Серии А в этом сезоне, можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
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