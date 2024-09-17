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  • Йылдыз стал самым молодым автором гола в ЛЧ в истории «Ювентуса». 19-летний игрок забил ПСВ в девятку обводящим ударом и побил рекорд Дель Пьеро
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Йылдыз стал самым молодым автором гола в ЛЧ в истории «Ювентуса». 19-летний игрок забил ПСВ в девятку обводящим ударом и побил рекорд Дель Пьеро

Кенан Йылдыз установил рекорд, забив за «Ювентус» в Лиге чемпионов.

Полузащитник на 21-й минуте игры с ПСВ сместился с левого фланга в штрафную и отправил мяч в девятку обводящим ударом.

19-летний футболист сборной Турции стал самым молодым автором гола «бьянконери» в Лиге чемпионов. Рекорд принадлежал Алессандро Дель Пьеро, забившему в двадцатилетнем возрасте в 1995 году.

Со статистикой Йылдыза, сделавшего два голевых паса в Серии А в этом сезоне, можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Opta Sports
logoвысшая лига Нидерланды
logoПСВ
logoЮвентус
logoсерия А Италия
logoЛига чемпионов УЕФА
рекорды
logoКенан Йылдыз
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