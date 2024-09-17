«Ювентус» не проигрывает при Мотте: 3 победы, 2 ничьих. Общий счет – 9:1
«Ювентус» продлил серию без поражений под руководством Тиаго Мотты.
Туринцы обыграли ПСВ в Лиге чемпионов – 3:1.
Итальянская команда пропустила первый гол в текущем сезоне. Ранее она всухую разгромила «Комо» и «Верону» (оба раза по 3:0), а также сыграла вничью с «Ромой» и «Эмполи» (0:0 в обоих случаях).
21 сентября «Ювентус» встретится с «Наполи» в Серии А.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sports”
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