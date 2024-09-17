«Ювентус» не проигрывает при Мотте: 3 победы, 2 ничьих. Общий счет – 9:1

«Ювентус» продлил серию без поражений под руководством Тиаго Мотты.

Туринцы обыграли ПСВ в Лиге чемпионов – 3:1.

Итальянская команда пропустила первый гол в текущем сезоне. Ранее она всухую разгромила «Комо» и «Верону» (оба раза по 3:0), а также сыграла вничью с «Ромой» и «Эмполи» (0:0 в обоих случаях).

21 сентября «Ювентус » встретится с «Наполи» в Серии А.